Покупаем недорогую видеокарту до 20 000 рублей на вторичном рынке

Несмотря на некоторую коррекцию цен в российской рознице, видеокарты всё ещё слишком дорогие для обычных геймеров. GeForce RTX 3080 невозможно купить дешевле 160 000 рублей, а GeForce RTX 3060 балансирует на грани 70 тысяч. Всё это ставит многих наших читателей в безвыходное положение, когда денег на игровые модели просто нет, а старая карта уже не тянет. В подобной ситуации единственным выходом остаётся вторичный рынок, позволяющий хоть немного, но сэкономить.

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Стоит учитывать, что далеко не все наши читатели знают приблизительную производительность видеокарт, а многие вообще в этом вопросе не разбираются. Именно поэтому важно не только хотеть купить себе недорогую карту на вторичном рынке, но и знать, что она собой представляет. К примеру, в продаже есть какая-нибудь GeForce GTX 9800 GT, которую пытаются продать за 15 000 рублей на фоне дефицита. А ведь есть такие, кто поверит мошеннику, купив старушку 2008 года. У AMD с названиями всё ещё более запутанно, поэтому разобраться там крайне сложно. Сегодня мы упростим вам задачу, предложив сравнительные тесты бюджетных видеокарт до 20 000 рублей с Авито. В качестве претендентов:

Radeon RX 570 4 Гб

GeForce GTX 1060 3 Гб

GeForce GTX 1650 SUPER

Последняя здесь явно лишняя, ведь стоимость её превышает 20 000, но в данном случае это прихоть команды Testing Games, которая и провела данное тестирование. Как видите, обе видеокарты отлично справляются со своими задачами, ведь даже в неоптимизированной CYBERPUNK 2077 они выдают больше 30 fps, а в большинстве других либо приближаются к заветным 60 кадрам в секунду, либо находятся недалеко возле этой отметки. Radeon RX 570 немногим более интересна и предлагает 4 Гб видеопамяти против 3 Гб на GeForce GTX 1060, поэтому при прочих равных ориентируйтесь на AMD. GeForce GTX 1650 SUPER ожидаемо быстрее, но она и новее и дороже своих конкуренток.

А вот с покупкой такой карты всё гораздо сложнее. Дело в том, что многие владельцы до сих пор используют недорогие модели для добычи криптовалют. Эфир на них не покапаешь, но Ethereum Classic без проблем поддаётся, позволяя за год отбить вложения, а после уйти в плюс. Всё это значит, что вы можете попасть на уже отработанный продукт. Давайте считать: обычный человек не может позволить себе играть больше двух часов в день. У студентов и школьников показатели выше, бывают и исключения, но это уже самая настоящая болезнь. На ферме видеокарта активна 24/7, а значит проходит настоящее испытание на прочность. Учтите, что максимальная производительность в играх требуется не каждую минуту, но это не так важно, ведь в майнинге видеокарта стареет куда быстрее. Важно не попасть на подобный товар, а значит изучайте видеокарты, тестируйте и ни в коем случае не покупайте с доставкой из других городов.



