Видеокарты возвращаются в российские магазины, а выбор постоянно увеличивается

Недавнее падение криптовалют отразилось на ценовой политике российских магазинов. Стоит отметить, что в последние несколько дней каких-либо существенных скидок не было, но зато в розницу стали возвращаться относительно недорогие модели. Относительно – это потому, что назвать GeForce GTX 1650 за 30 000 рублей недорогой не поворачивается язык. Поскольку выбор не велик, то всегда можно пройти мимо, пытаясь пересидеть кризис на интегрированной карте, или попытаться уговорить себя на покупку нереально дорогой видеокарты. Часто последнее не всегда эффективно ввиду того, что у геймера просто может не быть денег. Давайте предположим, что данная информация дошла до адресата, а пациент, что называется – готов. Приступим.

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Поскольку сегодня мы пытаемся подобрать наиболее недорогие и выгодные видеокарты, то начнём с указанной выше GeForce GTX 1650. По нашему мнению, стоит обратить внимание на карту, созданную инженерами ASUS. Она отличается продуманной системой охлаждения, но от этого не стала требовательнее, что позволяет запускать её на бюджетном компьютере блоком питания на 300 Вт. Никакого запаса производительности здесь нет, а современные блокбастеры пойдут с большими условностями. Вам придётся настраивать графику, снижать разрешение и идти на компромиссы. Это значит, что GeForce GTX 1650 лучше подойдёт для онлайн-игр, которые не отличаются завышенными требованиями.

Доплатив 17 тысяч, вы получите очень даже неплохую GeForce GTX 1660. Здесь вас ждёт разрешение 1080р, но в таких играх, как Cyberpunk 2077, всё равно придётся несладко. Итоговая цена в 46 000 рублей выглядит щадящей по сравнению с более прокачанными моделями с приставкой «Ti», именно поэтому мы предлагаем вам не размениваться по пустякам.

Пожалуй, лучшим выбором будет видеокарта Radeon RX 6600 XT. Дешевле всего модель производства MSI. Что любопытно, она всего на 3000 рублей дороже GeForce RTX 2060, которая медленнее её как минимум на 50%. Тем не менее мы бы предложили взять модель производства GIGABYTE. Здесь есть несколько причин: во-первых последняя получила более качественную систему охлаждения, которая имеет множество регулировок и может работать бесшумно при отсутствии нагрузки на графический чип. Во-вторых, благодаря мощному кулеру можно попытаться разогнать вашу видеокарту, что позволит ещё больше увеличить её потенциал. Кто знает, может вам попадётся удачный вариант, а итоговый прирост составит 10%.



