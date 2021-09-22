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Видеокарты дешевеют в магазинах РФ на фоне падения курса Эфира, а скидки доходят до 30 000 р

Цены возвращаются к августовским минимумам
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Каждый раз, когда криптовалюты дешевеют, мы видим снижение стоимости видеокарт. К сожалению, дорожают эти самые видеокарты потом куда быстрее, но такова реальность, и с этим ничего не сделать. Вчера начался новый виток обрушения цифровых денег, а эксперты заваливают нас предположениями. Всё это вы можете почитать в нашем материале, ну а мы сосредоточимся на основной теме – снижении цен на видеокарты.

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Больше всего дарует возвращение в российские магазины Radeon RX 6600 XT. Какое-то время назад майнеры вместе с геймерами разобрали всё под чистую, ну а сегодня в продаже есть несколько различных моделей. Мы предлагаем брать карту производства MSI. Она не обладает высокими тактовыми частотами и оснащена всего двумя кулерами. Самым главным её достоинством стала цена в 69 990 рублей. Где вы ещё видели такую быструю видеокарту дешевле 1000 долларов? Может только во сне, а значит стоит всерьёз задуматься о приобретении Radeon RX 6600 XT, ведь уже к концу недели или в октябре криптовалюты могут начать дорожать, а с ними вверх пойдут и видеокарты.

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Единственной альтернативой для Radeon RX 6600 XT является GeForce RTX 3060. Последняя пусть и немного медленнее, но предлагает трассировку лучей. Если данный параметр для вас существенный, или вы просто хотите опробовать новую технологию на вкус, то самое время обратить свой взор на модель, созданную инженерами Palit. Здесь вас ждут 12 Гб видеопамяти и достаточная для любых игр производительность, а запаса мощности хватит на три года.

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Для более требовательных геймеров есть GeForce RTX 3070. За более скоростную модель придётся заплатить немалые 115 000 рублей, а GIGABYTE предлагает отличный заводской разгон и продуманную систему охлаждения. Если вы всё ещё сидите на недорогом блоке питания, то самое время озаботиться этой проблемой, ведь в данном случае нужны стабильные 650 Вт, что невозможно получить на китайских подделках. Владельцы GeForce RTX 3070 будут отлично себя чувствовать в 2К, а потенциал у видеокарты просто огромный.

В качестве компромисса можно взять Radeon RX 6700 XT. Она немного медленнее предыдущей модели, но зато может добывать в свободное время Эфир без ограничений. Это скоростная и энергоэффективная карта, способная на несколько лет оббить у своего владельца желание смотреть презентации с новыми поколениями видеокарт. Цена очень даже неплохая, ведь в августе никто и мечтать не мог получить Radeon RX 6700 XT за 102 000 рублей.

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Что до скидок, то они скорее накопительные, чем одноразовые. Так, ещё недавно та же GeForce RTX 3060 стоила под 90 000, а GeForce RTX 3070 найти дешевле 135 000 было нереально. Есть и более масштабные скидки, например, GeForce RTX 3080 скинула 30 000 рублей, что является настоящим рекордом.


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