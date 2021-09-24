Что вообще происходит с Догикином? Давайте разбираться

Ещё в конце декабря 2020 года Dogecoin был всего лишь шуткой, которую никто не принимал всерьёз. Об этой криптовалюте писали многие издания, но никому не приходило в голову, что в один прекрасный день Илон Маск решит обратить на неё свой взор. Пользуясь своей популярностью в социальных сетях, миллиардер устроил из рекламы Dogecoin настоящее шоу. Он даже несколько рас самостоятельно использовал Фотошоп (или аналоги). Получилось так себе, но произведения руки самого Илон Маска привели к настоящей буре. В какой-то момент стоимость Dogecoin остановилась в шаге от одного доллара, а неизвестные владельцы уже праздновали победу. После майского обвала собачья монетка так и не смогла восстановиться. Стоит отметить, что Илон Маск прилагал минимум усилий. Сравните, весной он даже пришёл на телешоу, после которого состоялась вечеринка в стиле Доги (не спрашивайте, что это значит), а в августе опубликовал всего пару постов.

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Ходили слухи, что Илону Маску принадлежит немалая сумма в Dogecoin. Что же, если это так и было, то он либо смирился с тем, что монета резко подешевела, либо умудрился продать все свои токены на волне роста. А вот ребята из Robinhood могут быть владельцами 30% всех когда-либо сгенерированных собачьих монет. Именно поэтому в последнее время они так активны. К слову, на этом фоне даже поползли слухи, что Илон Маск собирается взять реванш. Якобы, очень скоро Tesla будет продавать свои автомобили за Dogecoin. Поскольку слухи не подтвердились, уделять мы им внимания много не будем, но пока дела у токена идут крайне плачевно.

Обратите внимание на график ниже. Вторую половину августа и до начала сентября Dogecoin торговался на стабильных отметках. Временами он проседал на несколько центов, но в среднем держался 28 центов за монету. В начале сентября пиковые значения достигали 32 цента, а после всё ушло в небытие. На днях токен с большим трудом выбрался из значений до 20 центов, а сегодня стоит 22 цента. При этом мы видим, что Dogecoin снова дешевеет, а значит можно ставить на негативный прогноз.

Обычно токен растёт вслед за Биткоином, но в последнее время Dogecoin выдохся и не способен даже двигаться в ногу с остальными криптовалютами. Вернее будет сказать, что он вместе с ними падает, но вот дорожать отказывается. Ну а держателям Доги можно только посочувствовать. Не так давно ходили слухи о том, что немалый интерес к Dogecoin проявляет Виталик Бутерин. Как оказалось, он был бы не против использовать его в качестве испытательного полигона для разворачивания Ethereum 2.0. Ясно, что крупные держатели Доги ему не позволят обрушить цену ещё ниже, поэтому подобные действия будут реализовываться с особой осторожностью.