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Zelot
В Китае за iPhone 13 выстроилась большая очередь, а в РФ место у дверей продавали за 140 000 рублей
Даже дождь не в силах остановить фанатов Apple
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Только вчера мы обсуждали временные рамки, за которые жители тех или иных стран могут заработать на новый iPhone 13. Почитать об этом можно в нашем материале. Напомним, что в РФ на это потребуется 53 дня, что чрезвычайно много, ведь авторы не берут в расчёт пищу, коммунальные платежи и многое другое. Стоит понимать, что даже обычная вода из-под крана что-то да стоит. Именно поэтому в реальных условиях при средней зарплате накопить на iPhone 13 может далеко не каждый, а единственным выходом будет кредит, за который придётся платить не менее двух лет. Судя по тому, что происходило в последние дни в Москве, в столице достаточно тех, кто просто хочет прийти и взять смартфон без проблем.

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Так, ещё 21 числа появились объявления на Авито, а их авторы обещали постоять за вас в очереди. Услуга недешёвая, но очень нестабильная. Вначале за шанс стать одним из первых обладателей iPhone 13 в Москве просили 140 тысяч рублей. В данном случае мы не обладаем информацией о том, сколько людей воспользовались подобной возможностью. Уже 22 числа цены упали, а стойкие любители очередей предлагали за свой труд 110 000. К обеду 23 числа всё стало крайне грустно, а тон объявлений сменился. Изменилась и цена, упавшая до 80 тысяч рублей. Некоторые пытались взять инновациями, предлагая прийти с креслом и двигать его вместе с вами, когда очередной клиент зайдёт в магазин.

Кресло за 13 000 рублей

Судя по тому, что на завалинке сидят всего несколько закутанных в тёплые спальные мешки парней, торговля шла не особенно бойко. Через несколько часов мы увидим репортажи о начале продаж в Москве. Вспоминая опыт прошлого года, можно с уверенностью сказать, что очередей не будет, а все желающие смогут пройти в магазин беспрепятственно, минуя несчастных, сидящих у дверей несколько суток. Как оказалась, в некоторых странах ситуация кардинально иная.

Продают места в очереди в Москве

Китайский портал Fast Technology сообщает, что в Японии магазины электроники штурмуют сотни фанатов яблочной продукции, а в Китае всё относительно цивилизованно. Там идёт небольшой дождь, но даже это не помешало выстроиться длинной очереди в центре Пекина возле официальной торговой точки Sanlitun Apple Store. К 8 утра люди замерли в ожидании, а первые счастливчики унесли с собой самые популярные цвета. Ажиотажа нет, но желающих действительно много. Посмотреть короткое видео можно по ссылке. А вот из Японии видео, к сожалению, нет.

Очередь в Пекине

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