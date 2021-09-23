Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

С каждым годом презентация Apple становится всё печальнее, а интерес к ней падает. Если руководство не решится нанять хотя бы одного дизайнера, то вскоре смотреть её будут только сотрудники специализированных сайтов, которые вынуждены по горячим следам делать новости. На самом деле ребятам не позавидуешь, ведь им пришлось буквально выискивать изменения в новом iPhone 13 по сравнению с предыдущим поколением. Можно, конечно, рассказать о новом процессоре A15 Bionic, о том, насколько лучше станет снимать аппарат после того, как камеры на нём разместить диагонально, или в очередной раз констатировать уменьшение чёлки, но всё это мало интересует потенциальных покупателей. Скорее всего, даже если бы Тим Кук показал нам бесформенную лепёшку, её бы всё равно купили. Вот она сила народной любви.

реклама

Это данность, в которой мы живём. Сколько ещё это продлится, неясно, но пока сотни миллионов людей по всему миру мечтают о новом iPhone 13, а десятки миллионов уже начали копить на него, откладывая деньги в кубышку или обращаясь в банк за кредитом. Относительно этого вопроса аналитики Money SuperMarket провели любопытное исследование, выяснив, сколько же дней нужно работнику в каждой из стран для покупки самого лучшего смартфона на планете. В качестве основы принималась средняя заработная плата по стране и восьмичасовой рабочий день.

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Хуже всего дела идут на Филиппинах. Местным жителям потребуется 775 часов или 97 дней, чтобы купить iPhone 13. Всё это время они должны не употреблять пищу, не вносить коммунальные платежи и ходить на работу пешком. В Индии показатель составляет 724 часа или 90 дней, а в антилидерах Бразилия (86 дней) и Турция (80 дней). На этот раз Россия не попала в лидеры списка, хотя изнурительные 53 дня или 428.5 часов сложно назвать лёгким испытанием. К счастью, всегда можно взять кредит, начать экономить, употребляя продукты быстрого приготовления или перейти на две работы.

Жителям материкового Китая потребуется 28 дней, а вообще неплохо идут дела у европейцев. Так, в Швейцарии даже низкооплачиваемые работники могут позволить себе iPhone 13 спустя 34 часа или чуть больше четырёх дней выполнения свои нелёгких обязанностей. В США вам потребуется 6 дней, а в Гонконге 62 часа или почти 8 дней. Старт продаж iPhone 13 состоится уже завтра, а значит осталось совсем немного времени и подкопить уже не удастся.