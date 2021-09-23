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Zelot
CD Projekt Red набирает команду для создания большой РПГ – и это может быть Ведьмак 4
Пока это всего лишь догадки инсайдеров
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Cyberpunk 2077 собрала достаточно денег, чтобы руководство студии CD Projekt Red могло начислить себе высокие премии и зависнуть в бездействии. Пока проблемы с игрой решают только энтузиасты, представители студии уже почти год не могут выловить все баги и придать миру хотя бы отчасти похожие на обещания черты. Учтите, что мы до сих пор не получили ни одного официального DLS, а сроки их выхода руководство студии пока назвать не готово. Возможно, CD Projekt Red нужна молодая кровь, способная разбавить стоячую воду и сделать хоть что-то для разочарованных фанатов.

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Сегодня у нас крайне любопытная новость. Сообщается, что CD Projekt Red набирает сотрудников для работы над игрой с открытым миром. Занять место в команде могут как маститые гуру, так и те, кто только начал свой путь. Для последних подготовлена вакансия джуниора (Junior), а в качестве портфолио придётся предъявить несколько модификаций к различным играм. Приоритет отдаётся тем, кто сделал что-то существенное в направлении РПГ с открытым миром. Вам не кажется, что таким незамысловатым образом нам описывают тех, кто делает модификации для игры Ведьмак? К сожалению, размер заработной платы не указан, но в случае трудоустройства можно рассчитывать на дружную компанию с большим количеством любителей вечеринок, а также возможности карьерного роста.

Всё это прекрасно, но в данном случае возникает вопрос: если в CD Projekt Red всё так хорошо, то зачем вообще нанимать обычных любителей, делающих посредственные модификации на коленке левой рукой? Может быть, студия пытается таким образом привлечь талантливых программистов, но не проще ли было в таком случае устроить какой-то конкурс, или пригласить авторов продвинутых модификаций напрямую?

Следующая вакансия куда значительнее и указывает на то, что планы CD Projekt Red изменились, а приоритеты ушли от Cyberpunk 2077 в сторону другого большого проекта. Вакансию заметили ещё вчера, а после зарубежные издательства опубликовали множество материалов, несмело рассуждая на тему того, каким же будет следующий проект студии. С нашей точки зрения, тут нечего и думать, ведь очевидно речь идёт о четвёртой части игры Ведьмак. Итак, CD Projekt Red разыскивает дизайнера, обладающего опытом разработки игр ААА-уровня.

Условия можно почитать по ссылке, мы же добавим, что за свою долгую жизнь CD Projekt Red создала только одну успешную франшизу, а значит экспериментировать не будут. Сегодня готовится улучшенная версия третьей части Ведьмака, которая достанется всем обладателям лицензии бесплатно, ну а на консолях текущего поколения заиграет новыми красками. Что до Cyberpunk 2077, то может быть о нём пора забыть? Кстати, ранние утечки говорят о том, что главным героем продолжения серии о Ведьмаке может стать Цири, а самому Геральту отведут небольшую роль.

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