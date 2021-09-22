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Осень – самое лучше и правильное время для покупки видеокарты. Буквально вчера наши читатели могли убедиться, что благодаря снижению интереса майнеров к криптовалютам, видеокарты на российском рынке немного подешевели. Это не значит, что цены возвращаются в норму. Скорее наоборот, ведь аналитики констатируют, что наблюдается рост по сравнению с началом мая, но даже недельная передышка может позволить наиболее нетерпеливым геймерам купить видеокарту. Сегодня мы не будем обсуждать бюджетные модели на один день, которые уже на старте продаж с трудом тянут игры в разрешении 1080р. Именно поэтому перейдём к более мощным решениям.

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Вообще у геймеров по всему миру сложилась хорошая традиция продавать свои видеокарты на вторичном рынке, что позволяет менее зажиточным любителям виртуальных развлечений приобщиться к процессу. Пожалуй, в качестве минимального порога, мы бы порекомендовали GeForce GTX 1080 Ti. Старый флагман всё ещё в деле, вытягивая за счёт мощного графического чипа и 11 Гб видеопамяти. Приходится констатировать, что цены на бывшие в употреблении карты стартуют с 60 000 рублей, в то время как новую GeForce RTX 3060 можно взять за 70 000. Что же выбрать? Давайте обратимся к тестам, которые провели ребята с канала Benchmark. Ниже таблица с результатами и выводы.

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В качестве третьего варианта использовалась видеокарта GeForce RTX 2080 Super, но сегодня её нет в магазинах и крайне мало на вторичном рынке. Если у вас именно такая видеокарта, то примите наши поздравления, у вас всё отлично, можно не переживать, спокойно наслаждаясь всеми благами современных игр на самых высоких настройках даже в 2К. А вот по GeForce GTX 1080 Ti наши опасения не подтвердились. Старушка не уступает GeForce RTX 3060, слегка отставая на пару кадров в секунду в некоторых играх, и точно также опережая новинку на столько же в Watch Dogs Legion и Cyberpunk 2077.

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И вот здесь перед нами встаёт главный вопрос: стоит ли вообще пытаться сэкономить 10 000 рублей, обратившись на Авито, или лучше даже не пытаться открывать это место, в котором процветают мошенники и майнеры всех мастей? Скажем так: покупать GeForce GTX 1080 Ti с доставкой из другого города мы бы вам не советовали, а вот после тщательного тестирования с пристрастием можно задуматься о покупке старого флагмана. Учтите, что она будет вам давать ещё и около 42 MH/s в Эфире, тогда как большинство GeForce RTX 3060 – это заблокированные видеокарты серии LHR. Для кого-то эта переменная не так важна, но стоит только включить компьютер, уходя на работу, и уже через год 60 000 могут к вам полностью вернуться, что позволить окупить все затраты, а на вырученные деньги слетать на море.



P.S. Если вам скажут, что GeForce GTX 1080 Ti не майнила – не верьте. Сегодня подавляющее большинство игровых видеокарт на вторичном рынке – это выжатые и подгорелые карты, от которых пытаются избавиться.