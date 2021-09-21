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Европейские цены на видеокарты продолжают ставить рекорды, а IDC ждёт завершения дефицита GPU к 2023

Переплата за некоторые видеокарты достигает 100% от рекомендованной цены
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О начале полупроводникового кризиса заговорили во второй половине 2020 года. Тогда мы могли наблюдать небольшую наценку на новое поколение видеокарт, что вызывало у наших читателей неподдельное негодование. Кто мог знать, что GeForce RTX 3080 за 80 000 рублей – это самый настоящий дар богов. После прихода майнеров всё стало гораздо хуже, но всё это вы знаете и без нас. Дело в том, что в последние месяцы эксперты фиксировали постоянное снижение цен на видеокарты на европейском рынке. В мае положение начало меняться, а в июне некоторые графические чипы оказались на 20-30% дороже рекомендованных цен. Эксперты уверяли, что к концу года цены на видеокарты вернуться в норму, но в августе криптовалюты перешли к росту. Российские магазины тут же отреагировали повышением стоимости GeForce RTX 3080 со 135 000 до 200 000 рублей, что сделало эту и другие видеокарты недоступной для большинства геймеров.

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Ну а вчера подоспели новые данные от 3DCenter. Как видите, если к концу августа это была лишь тенденция, то на 19 сентября подорожании заметно невооружённым взглядом. Для полного понимания происходящего давайте обратимся в таблицу, где указаны цена на все новые графические чипы, а также разница с рекомендованной ценой. Как видите, меньше всего приходится платить потенциальным покупателям GeForce RTX 3080 Ti. Важно учитывать, что данная карта изначально вышла дорогой, а наличие технологии блокировки хешрейта делает её мало эффективной для майнеров. Именно поэтому переплата составляет всего 26%. Хуже всего в лагере NVIDIA обстоят дела с GeForce RTX 3060, доплата за которую составляет немалые 82%. К счастью, данные не учитывают российские магазины, а иначе здесь была абсолютно другая цифра.

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Ещё больше проблем с продукцией AMD. Эксперты констатируют, что доступность всего поколения Radeon RX 6000 находится на крайне низких позициях, а встретить в магазинах большую часть заявленных видеокарт просто невозможно. Относительно низкая доплата у Radeon RX 6900 ХТ, а за право обладания геймерскими Radeon RX 6800/6800 ХТ придётся доплатить все 100%.

Не менее интересна таблица, в которой можно отыскать количество проданных видеокарт обеих компаний. Согласно подсчётам, за 37 неделю 2021 года NVIDIA отгрузила в указанные выше европейские магазины 1825 видеокарт. В то же время AMD удалось поставить всего 680 единиц. Сравнение явно не в пользу красных, ведь только GeForce RTX 3060 продалась в количестве 730 копий, что превышает всю линейку AMD. Кстати, в последний момент подоспели аналитические данные от ребят из IDC. Если вы думали, что в 2022 году всё наладиться, то лучше перестать верить в дедушку Мороза, ведь полупроводниковый кризис продлиться до 2023 года, когда общими усилиями удастся наладить достаточное производство кремниевых чипов.

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биток улетел вниз скоро цены посыплят просто на хайпе пытаются все сбагрить по оверпрайсу. парняги ждем до февраля там цены 100% уйдут вниз инфа 100500.
Европейские цены на видеокарты продолжают ставить рекорды, а IDC ждёт завершения дефицита GPU к 2023
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