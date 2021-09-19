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Ещё год назад криптовалюты интересовали небольшое количество майнеров, а Эфир на домашних видеокартах добывали исключительно самые стойкие. Тогда все надеялись, что в один прекрасный день цены на виртуальные деньги поднимутся, что позволит окупить затраты на электричество, время и покупку дорогостоящего железа. Окупились. Сегодня криптовалюты стали центральной темой медийного пространства, а мальчишки мечтают не о далёких звёздах, а о небольшой собственной ферме, приятно жужжащей лопастями кулеров. Всё это приводит к тому, что даже политики, которые ранее игнорировали криптовалюты, озаботились созданием условий для их контроля. В Сальвадоре Биткоин стал наравне с национальной валютой, а в Украине только раздумывают над такой возможностью. В России пытаются спасти граждан от необдуманных инвестиций, запретив им и вовсе покупать цифровые монетки, а значит каждый ищет свой путь.

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Не наделать глупостей пытаются в США. Там ищут решение, которое устроило бы все заинтересованные стороны. Как сообщается, без жертв не обойдётся, ведь в налоговом кодексе вот-вот появится любопытная поправка к разделу 6050I. Сегодня там сказано, что при получении единовременно 10 000 долларов наличными человек обязан сообщить обо всех участниках сделки в налоговую, а также заплатить положенные государству проценты. Сделать это нужно в течение 15 дней, а в случае обнаружения факта умышленного сокрытия, к гражданину США будут применяться самые суровые меры. Так, самым мягким может быть административная ответственность, если получатель докажет, что он болел или страдает амнезией, но злостным уклонистам грозит тюремный срок до 5 лет.

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И вот теперь в данную поправку внесут корректировки, обязывающие сообщать в налоговую обо всех виртуальных переводах на сумму свыше 10 000 долларов. На первый взгляд это может показаться несерьёзным, но на самом деле проблема поднимает целый ряд сложностей. В первую очередь речь идёт о трейдерах, ведь многие покупают и продают криптовалюты на сотни и даже миллионы долларов ежедневно. Будут проблемы и у майнеров. Сегодня им нужно платить налоги только в случае вывода криптовалюты и её обналичивания, но в будущем придётся наладить с ведомством более тесную связь. Ясно, что это не коснётся майнеров-одиночек, которые на старушке Radeon RX 480 копают пару долларов в день.

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Западные эксперты заявляют, что законодатели требуют невозможного, ведь в таком случае гражданам страны придётся информировать о деньгах, с которых они не заработали ни цента. Пока неясно, как решиться данный вопрос, но курс на закручивание гаек взят. Всем участникам рынка криптовалют придётся начать работать в правовой зоне, поскольку пока они наотрез отказываются считать реальными деньгами миллионы долларов, которые хранятся у них на кошельках. Что с этими миллионами происходит? Взяв всё это под контроль, можно существенно сократить теневые доходы и мошенничества с криптовалютами.