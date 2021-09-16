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Если у вас есть возможность и вам не лень, то почитайте стенограмму интервью президента Украины после его встречи с Джо Байденом. Там много курьёзных высказываний и любопытных заявлений. Вообще, многие говорят о том, что Владимира Зеленского не отпускает его прошлое, ведь он любит шутить. В связи с этим непонятно, когда заканчиваются эти самые шутки и начинается что-то серьёзное. Одной из наиболее важных тем стала цифровая трансформация страны. Владимир Зеленский неожиданно заявил, что за несколько лет удалось совершить настоящий прорыв в этой сфере. Возможно, наши читатели, живущие в Украине, нам больше расскажут на эту тему, но, судя по всему, речь идёт о программе по имени «Дия». Она включает целый ряд государственных услуг и в будущем будет расширяться за счёт новых возможностей.

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Совсем недавно Биткоин получил официальный статус в Украине, ну а сам Зеленский, ожидаемо, считает это одной из своих заслуг. На встрече с инвесторами из Кремниевой долины он дал понять, что планирует превратить страну в цифровое государство. Что это такое, знает только сам президент, но под одобрительный аплодисменты миллионеров он подытожил, что Украина сегодня является чуть ли не центром (магнитом, с его слов) Европы по разработкам решений для блокчейна. При этом он полагает, что в стране нужно срочно развивать виртуальные активы, что откроет путь инновациям и счастливому будущему.

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Поскольку часто за подобными высказываниями не стоит вообще ничего, первоначально журналисты не обратили на них никакого внимания, но со временем точка зрения западных экспертов изменилась. Поскольку мы не обладаем точными сведениями на этот счёт, предлагаем нашим читателям из Украины высказывать претензию западным коллегам, поскольку формулировки взяты напрямую у них. Итак, аналитики полагают, что Украина станет второй страной (после Сальвадора), которая сделает Биткоин официальным платёжным средством.

Как оказалось, в США делегация из Украины встретилась со своими коллегами из Сальвадора, получив необходимые консультации и ценный опыт. Эксперты отмечают, что Зеленский настаивает на том, что нужно сделать страну открытой криптовалютам, ну а в качестве основы планирует использовать Биткоин. Президент уверен, что жители Украины не просто готовы к финансовой революции, но и заждались её прихода.

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Всё это конечно прекрасно, но дело в том, что учителя, медики и многие другие до сих пор получают не более 300 долларов (или меньше). Если каждому украинцу раздадут по Биткоину, то народ точно будет не против, а если заставят ещё платить комиссии, то цифровая трансформация может забуксовать.