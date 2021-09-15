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Только сегодня мы писали о том, как майнерам и трейдерам избежать блокировок карточных счетов. Если коротко: то нужно просто соблюдать новые требования, выдвинутые Центробанком. В данном случае следует сделать два важных замечаний. Во-первых, никто не говорил, что в будущем требования не будут ужесточаться, а во-вторых, владельцы нескольких ферм просто не укладываются в уже предложенные рамки. Это не может не вызывать беспокойства, ведь вслед за привычными деньгами на карте могут взяться за ЯндексДеньги и тому подобные системы. По сути, возможности обналичить добытую криптовалюту станут сильно ограничены. До жёстких китайских сценариев ещё далеко, но сегодня никто не знает, в какую сторону двинется финансовая машина РФ. Важно понимать, что запреты и ограничения относятся только к тем, кто пытается вести предпринимательскую деятельно незаконно. Если вы честно платите налоги и раскрываете источники всех денежных поступлений на карту, то беспокоиться по поводу блокировок не стоит.

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Стоит заметить, что сегодня появились тревожные заявления, которые могут пролить свет на то, что трейдерам и майнерам стоит ожидать уже в обозримом будущем. По словам Сергея Шевцова, исполняющего обязанности заместителя Центробанка России, нужно создать механизм, блокирующий любые платежи, направленные в адреса абсолютно всех структур, связанных с криптовалютами. Это могут быть биржи, обменники и любые другие фонды и трасты. Получается, даже если вы честно ведёте бизнес, оплачивая налоги, Центробанк отрежет вам возможность получать деньги от жителей РФ.

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Столь неожиданная инициатива уже вызвала бурные обсуждения. Получается, что граждане РФ, имеющие карточные счета, просто не имеют права распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению. Сергей Шевцов по-отечески отмечает, что нужно спасти россиян от самих себя, ведь они могут сделать необдуманный, навеянный эмоциями перевод. Поэтому лучше просто зарезать всё это на корню.

Якобы, государство не может это контролировать, а граждане теряют деньги, а после остаются ни с чем. Очевидно, что это частый сценарий, но в таком случае необходимо создать правильную систему мониторинга, а не запретить переводы. Уже много месяцев эксперты обсуждают судьбу криптовалют в РФ. Последние заявления доказывают, что либерализации не будет. С одной стороны – это неплохо, ведь цифровые деньги нужно взять под контроль. Но с другой – никакого контроля не предусмотрено, ведь есть все основания полагать, что чиновники просто планируют всё запретить. В связи с этим возникает только один вопрос: а как они сами будут выводить свои деньги? Неужели в законе пропишут специальный механизм для депутатов и миллионеров?