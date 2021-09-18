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AMD откажется от выпуска бюджетных видеокарт до $300 и перейдёт на флагманы и APU – Wccftech

Инсайдеры рассказали о планах AMD на ближайшее будущее
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В последнее время мы слышим всё меньше хороших новостей. Эфир дорожает, криптовалюты и не думают уходить, а полупроводниковый кризис затянется на несколько лет. Видеокарты стоят целое состояние, а обычные геймеры вынуждены сидеть на бюджетных или интегрированных графических чипах. Ещё более настораживают слухи о намерениях NVIDIA поднять цены на свою продукцию. Инсайдеры заявляют, что нам стоит ждать двухкратного роста, а флагманская GeForce RTX 4090 будет предлагаться за невероятные 2999 долларов. Судя по всему, AMD не планирует оставаться в стороне от праздника жизни, ведь самая быстрая видеокарта следующего поколения – Radeon RX 7950 ХТ будет стоить 1999 долларов. Пока неясно, насколько всё это реально, ведь до начала продаж больше года, но ввиду общего подорожания чипов подобные утечки навевают тревогу.

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Похоже, это не все плохие новости. Если вы внимательно следите за видеокартами, то должны были знать, что в текущем поколении нет недорогих бюджетных графических чипов. NVIDIA не предлагает ничего дешевле GeForce RTX 3060, а AMD предлагает брать ещё более дорогую Radeon RX 6600 ХТ. В реальности обе стоят почти 1000 долларов, но даже рекомендованные цены ставят нас в тупик. Неясно, планирует ли выход бюджетных GeForce RTX 3050, но пока инсайдеры на этот счёт предпочитают молчать. Как стало известно, через несколько лет бюджетные дискретные графические чипы исчезнут как класс.

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Мощность интегрированных GPU растёт, а Ryzen 7 5700G позволяет обойтись вообще без покупки дискретной видеокарты. Пока она не может конкурировать даже с GeForce GTX 1050, но всё впереди. Отмечается, что Radeon RX 7000 будут включать и флагманские, и бюджетные GPU, но уже начиная с серии RDNA 4 всё круто изменится, ведь все недорогие видеокарты до 300 долларов заменят APU. Неясно, насколько это согласуется с позицией NVIDIA, но есть все основания полагать, что это общая тенденция, ведь выпускать бюджетные полновесные видеокарты не так выгодно, как те, что можно продать за 500 и 1000 долларов.

Важно понимать, что в 2022 году в игру вступит Intel. Синие могут нарушить планы AMD и NVIDIA, наладив выпуск как скоростных, так и недорогих видеокарт. Планы двух компаний не радуют, ведь интегрированный GPU не может полностью заменить дискретный аналог. Возможно, для кого-то это и выгодно, но обычные геймеры вынуждены будут делать сложный выбор. Ну а в результате пострадает вся индустрия, ведь многие просто уйдут на консоли, где достаточно заплатить 500 долларов за входной билет. Ну а все разговоры о цене игр в данном случае неуместны, ведь для зарубежных геймеров выбор пиратских и лицензионных игр стоит не так остро, как для российских любителей виртуальных развлечений.

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