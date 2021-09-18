Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время мы слышим всё меньше хороших новостей. Эфир дорожает, криптовалюты и не думают уходить, а полупроводниковый кризис затянется на несколько лет. Видеокарты стоят целое состояние, а обычные геймеры вынуждены сидеть на бюджетных или интегрированных графических чипах. Ещё более настораживают слухи о намерениях NVIDIA поднять цены на свою продукцию. Инсайдеры заявляют, что нам стоит ждать двухкратного роста, а флагманская GeForce RTX 4090 будет предлагаться за невероятные 2999 долларов. Судя по всему, AMD не планирует оставаться в стороне от праздника жизни, ведь самая быстрая видеокарта следующего поколения – Radeon RX 7950 ХТ будет стоить 1999 долларов. Пока неясно, насколько всё это реально, ведь до начала продаж больше года, но ввиду общего подорожания чипов подобные утечки навевают тревогу.

реклама

Похоже, это не все плохие новости. Если вы внимательно следите за видеокартами, то должны были знать, что в текущем поколении нет недорогих бюджетных графических чипов. NVIDIA не предлагает ничего дешевле GeForce RTX 3060, а AMD предлагает брать ещё более дорогую Radeon RX 6600 ХТ. В реальности обе стоят почти 1000 долларов, но даже рекомендованные цены ставят нас в тупик. Неясно, планирует ли выход бюджетных GeForce RTX 3050, но пока инсайдеры на этот счёт предпочитают молчать. Как стало известно, через несколько лет бюджетные дискретные графические чипы исчезнут как класс.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Мощность интегрированных GPU растёт, а Ryzen 7 5700G позволяет обойтись вообще без покупки дискретной видеокарты. Пока она не может конкурировать даже с GeForce GTX 1050, но всё впереди. Отмечается, что Radeon RX 7000 будут включать и флагманские, и бюджетные GPU, но уже начиная с серии RDNA 4 всё круто изменится, ведь все недорогие видеокарты до 300 долларов заменят APU. Неясно, насколько это согласуется с позицией NVIDIA, но есть все основания полагать, что это общая тенденция, ведь выпускать бюджетные полновесные видеокарты не так выгодно, как те, что можно продать за 500 и 1000 долларов.

Важно понимать, что в 2022 году в игру вступит Intel. Синие могут нарушить планы AMD и NVIDIA, наладив выпуск как скоростных, так и недорогих видеокарт. Планы двух компаний не радуют, ведь интегрированный GPU не может полностью заменить дискретный аналог. Возможно, для кого-то это и выгодно, но обычные геймеры вынуждены будут делать сложный выбор. Ну а в результате пострадает вся индустрия, ведь многие просто уйдут на консоли, где достаточно заплатить 500 долларов за входной билет. Ну а все разговоры о цене игр в данном случае неуместны, ведь для зарубежных геймеров выбор пиратских и лицензионных игр стоит не так остро, как для российских любителей виртуальных развлечений.