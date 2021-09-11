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Несколько дней назад по сети прошёл слух о планах NVIDIA относительно выхода нового поколения видеокарт GeForce RTX 4000. Ожидается, что за счёт перехода на новый 5-нм техпроцесс и использование продвинутой архитектуры Ada Lovelace мы получим двухкратный рост производительности, если сравнивать с текущим поколением. Теоретически, предполагаемая GeForce RTX 4080 должна опережать существующую GeForce RTX 3080 ровно в 2 раза. Поскольку время от времени NVIDIA действительно совершает подобные прыжки, то вероятность такого исхода уже не кажется невероятной. Ждать выхода новой линейки придётся до осени или даже зимы 2022 года, поэтому пока мы можем предаваться размышлениям на тему ожидаемых цен на ещё не анонсированные графические чипы.

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Хотя, если внимательно изучить недавние утечки, то лучше вообще ничего не ждать, а сразу превращаться в любителей 8-битных консолей и старушки PlayStation 3. Ниже таблица с ценами, где представлены модели начиная с GeForce RTX 4050, до GeForce RTX 4090. Как видите, дешёвых видеокарт не будет. Даже бюджетная GeForce RTX 4050, которая обычно располагается в ценовом сегменте до 150 долларов, оценена в невероятные 279 долларов, а ведь это уже абсолютно иной уровень. Вполне возможно, что такой резкий рост цен связан с увеличением стоимости 5-нм чипов на стороне TSMC, хотя перед нами 2-кратный прирост, что объяснить просто нереально.

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GeForce RTX 4070 за 799 долларов пробьёт все границы приличия, ведь ещё никогда за видеокарту из средневысокого ценового диапазона не просили так много. Аппетиты растут, ведь сегодня геймеры и майнеры готовы платить и больше. Совсем неразумную цену получит GeForce RTX 4080 Ti. 1999 долларов за видеокарту – это просто какой-то бред. Учтите, что перед нами очередной игровой флагман, который представляет собой кусок кремния с дешёвой платой и копеечными конденсаторами. Что же пропуск в игровой мир становится всё дороже. С таким подходом все геймеры разбегутся на консоли.

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Но апофеозом безумия станет GeForce RTX 4090. В данном случае цена по сравнению с существующей GeForce RTX 3090 вырастет в 2 раза. Здесь вообще можно ничего не комментировать, ведь даже сложно представить, сколько в реальности будет стоить видеокарта, которую производитель рекомендует продавать за 2999 долларов. А ведь в 2022 году полупроводниковый кризис не закончится, а значит цены в таблице смело умножайте на 2. Именно столько за линейку GeForce RTX 4000 попросят российские ритейлеры.



