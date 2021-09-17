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AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999

Ожидается двухкратный рост цен по сравнению с текущим поколением
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Многие аналитики уверяют, что небольшое количество видеокарт AMD Radeon RX 6000-й серии в магазинах объясняется обязательствами перед партнёрами, которые на себя взяла Лиза Су. В первую очередь речь идёт о чипах для игровых приставок, отгрузки комплектующих для которых исчисляется десятками миллионов единиц. Также упоминаются серверы и настольные процессоры, вот только всё это вопрос выбора. Очевидно, что мощности TSMC крайне ограничены, но только AMD решает, выпускать дорогие процессоры для серверов, или попытаться поддержать имидж народной компании, порадовав геймеров. Ясно, что в данной ситуации деньги победили, ведь доходы компании растут, а продажи падают. Согласно последим утечкам, во второй половине 2022 года дефицит может снизиться, но это не значит, что видеокарты станут дешевле.

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Вместо тысячи слов посмотрите небольшое видео ниже. Если вам лень, ибо вы недостаточно хорошо знаете английский, то давайте разбираться вместе. Сообщается, что следующее поколение видеокарт Radeon RX 7000 уже в разработке. Графические чипы будут основаны на 5-нм техпроцессе и попадут в продажу к концу следующего года. Ожидается очень внушительный прирост производительности. К примеру, предполагаемая Radeon RX 7700 ХТ сможет предложить уровень Radeon RX 6900 ХТ по цене 599 долларов. На первый взгляд это может показаться настоящим подарком судьбы, но стоит только изучить всю линейку, как всё становится на свои места.

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Совсем недавно мы видели слухи о том, что NVIDIA хочет поднять цены на свою продукцию. Судя по всему, GeForce RTX 4090 за 2999 будет соседствовать с Radeon RX 7950 ХТ за 1999 долларов. Точно такой же рост цен и на менее дорогие графические чипы. Возможно, рос цен связан с переходом на более дорогой 5-нм техпроцесс, а может производители осознали, что геймеры готовы платить за развлечения гораздо больше, чем раньше.

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В утечке указывается, что GPU Navi 31 и Navi 32 будут основаны на чиплетах, что позволит совершить такой скачок в производительности. Инсайдеры вещают о 50% увеличении скорости в играх, но для эффективного противостояния с NVIDIA нужно явно больше. С этой целью будет расти не только число ядер, но и ощутимо увеличиваться размер Infinity Cache. Данная технология уже доказала своё превосходство, ведь значительно более скромная по характеристикам Radeon RX 6600 ХТ с 8 Гб видеопамяти на 128-битной шине умудряется обходить GeForce RTX 3060 с 12 Гб памяти и более широкой шиной. Трудно даже предложить, что будет собой представлять Radeon RX 7950 ХТ с 512 Мб Infinity Cache, что в 4 раза больше, чем у Radeon RX 6900 XT.


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