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Сегодня поступили информация о том, что Дженсен Хуанг был включён в 100 наиболее влиятельных людей по версии Time на планете. Учтите, что перед нами человек, которые не стремится к публичности и появляется на публике только тогда, когда это нужно компании. Возможно, причина в том, что сегодня о существовании майнеров знает чуть ли не каждый человек, а имя Дженсена Хуанга постоянно мелькает в прессе. Как бы там ни было, выбор вполне заслужен, ведь NVIDIA предпринимает массу усилий для того, чтобы видеокарты хоть иногда попадали к геймерам.

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Чего только стоит серия LHR, полностью взломать которую оказалось не под силу даже хакерам, а блокировка хешрейта всё ещё работает. В связи с этим будет нелишним вспомнить компанию AMD. Ребята вообще не напрягаются, что позволило майнерам раскупить все карты семейства Radeon RX 6000, ведь никаких блокировок здесь не предусмотрено. Что любопытно, руководство AMD продолжает уверять нас в том, что большая часть продукции досталась геймерам. Поскольку мы и многие наши читатели устали от подобных заявлений, пришло время убедиться, насколько правдивы столь громкие и высокопарные слова.

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Поскольку реальных механизмов для отслеживания продаж геймерам или майнерам не существует, мы предлагаем обратиться к самому надёжному источнику – Steam. Система традиционно собирает данные за месяц, а нас интересует показатель динамики, отражающий эти изменения в процентном соотношении. Как видите, 21 графический чип в августе 2021 года продемонстрировал положительную динамику. Это значит, что по сравнению с июлем, наблюдался пусть и незначительный, но рост продаж среди геймеров. Именно геймеров, поскольку Steam собирает статистику по подключённым игровым компьютерам и ноутбукам. Если посмотреть внимательно, то среди этих 21 GPU нет ни одного представителя AMD. Получается, что геймеры практически не уделили внимание видеокартам красной команды.

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Причина лежит на поверхности: видеокарт просто нет в продаже. Сегодня цены на графические чипы бьют все рекорды, но NVIDIA всё ещё предлагает бюджетные GeForce GTX 1050 Ti, в то время как в сегменте видеокарт до 1000 долларов (по текущим ценам) нет вообще ничего производства AMD. Ясно, что это не могло не сказаться на общей статистике рынка. Как видите, доля AMD составила 14%. Это не самый крупный антирекорд, но после начала продаж Radeon RX 6000 мы явно ожидали другого. Во всей этой ситуации настораживает то, что руководство AMD даже не называет приблизительных сроков возвращения на рынок недорогих видеокарт. Лиза Су нацелилась на энтузиастов и крупные компании, собирающие дорогостоящие сервера, ну а об обычных геймерах она, похоже, совсем забыла.

Кстати, GeForce GTX 1060 за август прибавила 1.29%, что можно назвать триумфальным возвращением. Скорее всего, перед нами карты с майнерских ферм, но не радоваться за геймеров мы не можем.