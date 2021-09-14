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На прошлой неделе наши читатели пережили настоящий шок. Авторитетный инсайдер сообщал, что NVIDIA планирует совершить гигантский рывок в производительности. Ожидается, что новый флагман – GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее существующего GeForce RTX 3090. Случится это за счёт целого ряда улучшений, в том числе и более совершенного 5-нм техпроцесса, архитектуры и прироста ядер. Возможно, увеличится и размер самого графического чипа, но пока об этом ничего не известно. Тогда же мы узнали, что за всё придётся платить, ведь NVIDIA хочет поднять стоимость видеокарт следующего поколения до двух раз. Скорее всего, средневысокие типа GeForce RTX 4070 подрастут на 50-70%, а вот флагманы окажутся в 2 раза дороже за счёт возможности получить самое быстрое игровое решение на планете.

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В связи с этим нас интересовал простой вопрос: каким образом при такой цене NVIDIA планирует насытить рынок? Поскольку большая часть геймеров покупает карты до 250 долларов, то вообще неясно, кому в таком случае продавать GeForce RTX 4050 Ti, стоимость которой будет стартовать с 329 долларов. Как оказалось всё может оказаться куда проще, чем нам казалось, ведь в рукаве у NVIDIA спрятано хитрое решение.

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Долгое время NVIDIA придерживалась простой стратегии: выводить с рынка видеокарты предыдущего поколения после анонса поколения нового. Поскольку процесс этот небыстрый, то какое-то количество времени в продаже оставалось сразу два поколения, но уже вскоре старички исчезали, уступая место молодняку. Кажется, в 2022 году состоится настоящая революция, ведь на полках появятся как новые GeForce RTX 4000, так и останутся старые GeForce RTX 3000. Такой ход позволит удержать цены на видеокарты следующего поколения на высоком уровне, при этом предлагая большинству пользователей старое поколение по сходной цене.

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В данном случае стоит учитывать, что подобная инициатива несёт массу преимуществ. Дело в том, что даже сегодня 8-нм техпроцесс не считается самым продвинутым, а с переходом и процессоров и видеокарт на 5 нанометров, Samsung снизит цены на чипы для GPU текущего поколения. Это позволит скинуть на них целы, что благотворно повлияет как на продажи, так и на рыночную долю. Кроме того, это явно окажет позитивное влияние на преодоление дефицита полупроводников, ведь куда лучше иметь в рукаве два поколения видеокарт, чем только одно с ограниченным тиражом и постоянным форс-мажором. Источник: Fast Technology.