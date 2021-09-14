Цены на процессоры Intel Alder Lake могут оказаться на 100 долларов ниже, чем сообщали инсайдеры
Вся прошлая неделя прошла под знаком утечек о новых процессорах Alder Lake. В первую очередь мы смогли убедиться, что Intel не только сможет навязать конкуренцию последнему поколению AMD, но и превзойти их в одноядерных тестах. Результаты даны не только по популярному бенчмарку Geekbench, но и в ряде других. Судя по всему, в более сложных задачах, использующих потенциал всех ядер, Intel окажется наравне с AMD, но даже этого достаточно, ведь в последние несколько лет мяч лежал в одних воротах. А вот с ценами не всё так хорошо. Европейские ритейлеры планируют продавать 16-ядерный Core i9-12900K за 741 евро, что откровенно много по сравнению с тем, сколько обычно просит Intel за свои флагманы. Сегодня появилась надежда, всё на самом деле всё не так плохо.
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На этот раз цены пришли от американского магазина Provantage, который никогда не был замечен в попытках заработать на громких заголовках и броской рекламе. Как видите, флагман линейки стоит 605 долларов, в то время как Core i7-12700K уже можно будет купить за 422 доллара. Судя по всему, нас действительно ждёт повышение цен в следующем поколении Intel, ведь сегодня новенький Core i9-11900K в магазинах стоит 549 долларов. На фоне стоимости 16-ядерного Ryzen 9 5950X (750 долларов) 605 за аналогичные 16 ядер смотрятся щадяще, но здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, ещё неизвестно, действительно ли новая линейка окажется такой быстрой, как мы видели в тестах. Во-вторых, AMD продаёт данный камень уже больше 8 месяцев, а значит может себе позволить скинуть на него цену. Поэтому давать однозначную оценку стоимости конкурирующих продуктов пока слишком рано.
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Обречены на популярность Core i5-12600K и Core i5-12600KF за 289 и 262 доллара соответственно. Они всего на 15 долларов дороже того, сколько сегодня просит Intel за процессоры текущего поколения, а значит наценка за новизну окажется не такой высокой, как предполагалось ранее. Учтите, что Ryzen 5 5600X получил рекомендованную цену в 299 долларов и с тех пор не дешевел. Очевидно, что в данном случае всё определит решимость AMD снижать цены на свою продукцию. Если Core i5-12600KF окажется даже немного быстрее Ryzen 5 5600X, то оснований для покупки процессора с DDR4 вообще не останется. Изучить все цены можно на изображениях выше и ниже.
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