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Цены на процессоры Intel Alder Lake в Европе оказались высокими – Core i9-12900K оценили в 741 евро

Что вообще нас ждёт? Изучаем цены на новое поколение процессоров Интел
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Если вы всё ещё ждёте появления процессоров Intel в свободной продаже, то сегодня у нас есть парочка неприятных фактов. Начнём с утреннего: оперативная память DDR5 окажется на 30% дороже аналогов DDR4, что может привести к низким продажам новеньких камней серии Alder Lake. Внимательные читатели тут же заявили, что процессоры будут поддерживать оба типа памяти. Отличное замечание, а зачем тогда вообще переходить на новую платформу с прорывным техпроцессом, чтобы взять материнскую плату со старой оперативной памятью? Получается, через год нужно снова покупать новую материнскую плату. Мысли наших экспертов часто не поддаются никакой логике, поэтому перейдём ко второму неприятному факту.

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Сегодня в прессу попали цены на процессоры Alder Lake. Перед нами не какие-то догадки, а реальные предложение, которые доступны у европейских трейдеров. Очевидно, что купить товар по такой цене пока нельзя, поскольку это могут быть отпускные цены для магазинов или вообще, что-угодно. В любом случае цены есть, а значит нет причин их не изучить. С первого же взгляда становится ясно, что нас ждёт резкое подорожание. Не будет дешёвых видеокарт, дешёвой памяти, а теперь и дешёвых процессоров. Производители приучают нас к тому, что за современный компьютер нужно платить в два раза дороже, чем раньше. Что же, посмотрим, во что это выльется, ведь пока в условиях пандемии продажи комплектующих и готовых систем растут. На изображении ниже можно увидеть как чистую цену, так и с НДС.

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Флагман Core i9-12900K оценили дороже 700 евро. Можно увидеть, что один из поставщиков предлагает его взять за  650 евро, ну а два других остановились на отметке 741 евро. Учтите, что прямо сейчас в магазине доступен процессор Core i9-11900K за 560 евро, при этом российские цены полностью соответствуют европейским. Получается, что нам предлагают взять новинку почти на 200 евро дороже. Core i7-12700K продают за 520 евро, ну а Core i5-12600K за 360 евро.

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Всё это очень плохая тенденция. Производителям видеокарт, процессоров и подобных комплектующих стоит понимать, что с появлением смартфонов количество проданных компьютеров снизилось до минимального уровня и только пандемия вызвала увеличение продаж. Как только люди начнут возвращаться с удалённой работы, необходимость в большом количестве ПК снова отпадёт. Кому производители планируют продавать такие дорогие видеокарты и процессоры?

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