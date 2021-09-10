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Поскольку до начала продаж новых процессоров Intel осталось не так много времени, мы будем всё чаще видеть утечки, поступающие из неофициальных источников. За ранее предупреждаем, что к этому стоит относиться со здоровой долей сомнения, ведь нарисовать несколько таблиц и красивых диаграмм сегодня может даже школьник. Тем не менее некоторые из подобных утечек кажутся более правдивыми, но оценить это мы предлагаем нашим читателям самостоятельно. Как сообщает иранский ресурс Sakhtafzar, Alder Lake смогут не только навязать конкуренцию процессорам AMD, но и обойти их со значительным отрывом. Перейти на сайт нам не удалось, но может вам повезёт больше.

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Прежде всего цены. Как видите, ранние утечки не лгали, а новинки окажутся значительно дороже своих предшественников. Вообще цена подросла примерно на 50 долларов, что напоминает подход красной команды, предложившей более высокую производительность за большей деньги. Если такое поведение станет тенденцией для каждой следующей линейки, то лет через 5 мы увидим бюджетные камни по 500 долларов. Дороже всех флагманский Core i9-12900K, стартующий с 599 долларов. Ясно, что в Европе цены будут куда выше, а на российский рынок процессор придёт за 750 долларов и выше. Наиболее бюджетный – Core i5-12400 оценён в 203 доллара, а традиционно сразу 4 процессора перевалят за отметку в 5 ГГц.

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Ниже представлены тесты Geekbench, Blender и несколько других. Положение дел таково, что Intel не только возвращает себе первое место в одноядерных дисциплинах, но и уходит в отрыв по этому показателю на 25%. Поскольку игры чувствительны именно к одноядерным дисциплинам, то мы уже знаем имя героя, который будет пользоваться популярностью у геймеров. Что до тестов многоядерных, то здесь у нас паритет. Судя по всему, красные так просто не сдадут этот плацдарм, а значит работу над ошибками синим придётся делать уже в рамках 7-нм или 5-нм процессоров.

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Не стоит забывать, что 16-ядерный Ryzen 9 5950X стоит значительно дороже нового Core i9-12900K. Возможно, на старте продаж новинка какое-то время будет предлагаться за сравнимую цену, но в реальности между ними разница в 150 долларов. Это значит, что паритет в тестах можно оценивать как однозначную победу. Выход у AMD только один – снижать цены на всю линейку. Сможет и захочет ли это сделать Лиза Су, большой вопрос. Ну а мы уже вскоре увидим новое противостояние, ведь выход нового поколения – это не конец, а только начало нового противостояния.

P.S. Уже после публикации мы обнаружили правильный адрес источника данных.