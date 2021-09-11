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После нескольких месяцев нахождения на самом дне пищевой цепочки, в августе цифровое золото начало возвращать свои позиции. Аналитики с оптимизмом рассказывали о мощнейшем бычьем курсе, как вдруг вообще на пустом месте Биткоин рухнул, утащив за собой весь рынок. Если бы это была случайность, то криптовалюта уже должна была бы отыграть потерянное, но и спустя 5 дней Биткоин торгуется ниже 46 000 долларов. На самом деле это очень высокая цена, ведь в июле цифровое золото опускалось ниже 30 000, но в данном случае мы говорим об ожиданиях инвесторов и аналитиков, рекомендовавших использовать криптовалюту в качестве пенсионной подушки.

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Изучите данный материал. Эксперты уверяют нас, что нужно ежемесячно покупать Биткоинов на 100 долларов. Якобы, это в будущем даст вам значительно больше, чем может предложить традиционная банковская система. К сожалению, нужно констатировать, что многие люди так и делают. К примеру, средний американец не только владеет криптоактивами на несколько тысяч долларов, но и планирует удвоить свой капитал в 2022 году. Ну а главная причина – это Илон Маск и ему подобные. Миллиардеры просто не понимают, что в случае обрушения крипторынка до позиций 2020 года, миллионы людей останутся ни с чем. Ещё бы, ведь миллиардер в худшем случае потеряет пару сотен миллионов долларов, а многие наивные криптоинвесторы – все свои сбережения.

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Сегодня можно констатировать, что криптовалюты продолжают дешеветь. Биткоин медленно приближается к 45 000, а Эфир вот-вот перевалит за психологическую отметку в 3200 долларов (минус 20% за неделю). Детище Виталика Бутерина сравнялось с августовскими максимумами и устремилось вниз. На этом фоне стало известно о потере интереса к сфере NFT. Если неделей ранее любители виртуальных активов купили несуществующих ценностей на 882 миллиона долларов, то за эту неделю всего на 129 миллионов. Это значит, что интерес упал в 7 раз, что грозит массой проблем в данной сфере. Учтите, что множество аналитиков нас уверяло, что за виртуальными активами будущее. Существуют гигантские проекты, в которых люди могут покупать землю, строить там виртуальные дома отдыха или увеселительные учреждения. Они платят виртуальным рабочим, за создание виртуального кода. Многие уверены, что инвестиции принесут им миллионы долларов в будущем. Уже сейчас очевидно, что с падением Эфира все эти проекты сойдут на нет, а деньги растворятся в карманах их создателей.

Кстати, вы уже читали о том, что майнинг на видеокартах приносит всё меньше денег из-за последнего хардфорка? Обязательно почитайте, ведь количество сжигаемых монет Эфира будет расти, а значит майнерам стоит задуматься о будущем уже сегодня.