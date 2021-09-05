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В начале январе 2021 года стартовал новый виток роста криптовалют. Многие эксперты уверены, что на этот раз всё началось с Илона Маска. Миллиардер случайно (хотя и на этот счёт есть большие сомнения) разворошил настоящий улей, из которого на свободу вырвались трейдеры, аналитики, перекупщики и многие другие участники рынка виртуальных денег. С тех пор не проходило недели, чтобы он не сделал несколько пространных комментариев на тему Биткоина или своего любимого Догикоина. В последнее время Илону не до криптовалют, а, как оказалось, они способны расти и без его участия. Недавно был проведён любопытный опрос среди жителей США, владеющих криптовалютами. По словам 35% из 1000 респондентов, они купили виртуальные монетки только благодаря советам Илона Маска.

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Также есть и другие интересные факты. В среднем продвинутые американцы потратили на криптовалюту 1707 долларов. Ясно, что некоторые вложили больше, в то время как другие – меньше. Существует также различия по гендерному признаку. К примеру, у мужчин средний показатель достигает 1940 долларов, ну а слабый пол решился инвестировать в криптовалюты 1375 долларов. По словам мужчин, они настроены оптимистично и готовы в 2022 году купить криптовалюты ещё на 1988 долларов. Женщины полностью с ними согласны по этому вопросу, но планируют потратить не более 1110 долларов. 51% всех респондентов не планируют обналичивать свои монеты в будущем, а 37% не сделают этого, даже если криптовалюты упадут до уровня 2020 года. Все они верят, что Биткоин и другие токены ждёт подъём, пытаясь таким образом разбогатеть.

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24% гордо заявляют, что уже заработали намного больше, чем вложили, а более 16% пропускают оплаты по кредитам с целью вложить побольше в криптовалюты. Многие из них заявили, что готовы и дальше не платить кредиты, чтобы увеличить свои накопления в криптовалюте. В конце концов каждый пятый уверен, что инвестиции в криптовалюту – это самый эффективный способ застраховаться от надвигающейся инфляции. Якобы, криптовалюты не только позволяют сохранить деньги, но и приумножат их в будущем.

Поскольку в опросе участвовало всего 1000 человек, мы не можем назвать данные репрезентативным для всех жителей США, но даже этого достаточно, чтобы составить впечатление о количестве денег, которые американцы вкладывают в криптовалюты. Очевидно, что после обрушения Биткоина, миллионы людей потеряют свои 1707 долларов. Назвать это большой потерей для среднего человека нельзя, но мы с вами забываем одно простое правило: если у кого-то на счету денег становится больше, значит у другого кошелёк вырос ровно на такую же сумму.