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Введение хардфорка London должно было случиться несколько лет назад. Виталик Бутерин по этому поводу заявляет, что у него наблюдались разногласия с основными инвесторами и разработчиками. Если перевести это на понятный язык, то крупные держатели Эфира опасались, что его курс пойдёт вниз. Логично, ведь в 2019 году токен стоил очень дёшево, что ставило перед задумкой множество неразрешимых проблем. После того как криптовалюты начали резко расти в 2021 году стало ясно, что Эфириуму нужны перемены, ведь скорость транзакций минимальна, а количество проектов, так или иначе использующих блокчейн на основе Ethereum, растёт в геометрической прогрессии. В начале августа хардфорк London уже наделал много шуму, но на тот момент цена Эфира росла, а майнеры не почувствовали реального падения доходов. Не самом деле доходы не просто упали, они обрушились.

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Так, на момент написания данного материала алгоритм London уничтожил чуть более 265 000 монет на сумму 900 миллионов долларов. Учтите, что это не деньги инвесторов или других владельцев Эфира. Эта сумма взята из карманов майнеров, ведь раньше эти монетки причитались им в виде комиссий. Стоит понимать, что ещё несколько недель назад столь большие потери были незаметны, ведь Эфир вырос до 4000 долларов, а аналитики уверяли нас в том, что к концу года он пробьёт 10 000 вечнозелёных за монету. Сегодня мы живём с абсолютно иным курсом Эфира. 3360 долларов явно мало, чтобы покрывать затраты на электричество и уходить в приличный плюс. Давайте посчитаем.

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Первая попавшаяся нам на глаза GeForce RTX 3080 стоит 203 000 рублей. Сегодня 8 таких карт выдают 54.55 доллара в сутки, или 1636 долларов в месяц на ферму, что соответствует 204 (14 850 рублей) долларам за тот же период на одной такой видеокарте. Несложно подсчитать, что вернуть вложения вам удастся не раньше, чем через 14 месяцев. Но на самом деле это только теория, ведь в реальности всё гораздо хуже. Сообщается, что скорость сжигания растёт.

Если на момент активации хардфорка London показатель сжигания составлял 3 монеты в минуту, то на момент написания данного материала он увеличился до 5.12 Эфира за минуту. Несложно предположить, что скорость сжигания будет только расти. Виталику Бутерину и компании не нужны новые монеты. Им достаточно того, что уже у них есть на руках, ну а майнеры пусть копают, может им и перепадёт пару копеек. Если вы считаете, что мы в чём-то неправы – попытайте счастья срубить денег на майнинге уже сегодня, ведь завтра уже может быть поздно.