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Сегодня наши читатели могли ознакомиться с первыми достоверными тестами новых процессоров Intel Alder Lake. 10-нм новинки демонстрируют впечатляющие показатели, обходят своих конкурентов из лагеря AMD в одноядерных бенчмарках с большим запасом. Флагманом линейки станет Core i9-12900K, который оказался на 25% быстрее Ryzen 9 5950X в Geekbench. Цены на новое поколение подрастут на 50 долларов, но здесь нужно учитывать, что камень Intel быстрее AMD в одноядерных тестах и равен в многоядерных. А ведь Ryzen 9 5950X стоит 750 долларов, а значит 600 вечнозелёных за Core i9-12900K не так уж и много. Вообще можно сколько угодно притягивать результаты под текущую ситуацию, но пока в магазины не поступит первая партия процессоров, мы не узнаем, насколько они быстрые и популярные. А вообще кто сказал, что красные так легко сдадут первое место?

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Сообщается, что прямо сейчас на китайских заводах стартовало производство 6 различных процессоров серии Ryzen 6000, которые получат кодовое название Rembrandt. Перед нами гибридные камни, созданные на архитектуре Zen 3+, а появление линейки перекликается с вышедшей в 2020 году Matisse Refresh. Тот же источник уверяет, что старт продаж намечен на 1 половину 2022 года, а анонс состоится на CES 2022. Вообще сроки могут в любой момент измениться, ведь официально AMD нам ничего не обещала. Но это не значит, что ждать сюрпризов не стоит. К примеру, инсайдеры уверены, что именно Rembrandt первыми получат доступ к оперативной памяти следующего поколения DDR5, а внутри процессоров будет скрываться прорывной графический чип на базе архитектуры Navi2, известной любителям настольных решений как RDNA2. Да, это именно этот GPU, который стоит в линейке Radeon RX 6000, известной так же, как Big Navi.

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Информации много, но пока удостовериться в тех или иных утечках нет никакой возможности. Неясно также позиционирование новых процессоров. Призваны ли они бросить вызов Intel Alder Lake, или же их целью будет появление довольно быстрых решений с мощной графикой, сказать сложно. Возможно, последнее более верно, поскольку сегодня недостатка в мощных процессорах у нас нет, а вот с видеокартами просто беда. Кстати, в пользу выбора CES 2022 говорит тот факт, ранее AMD анонсировала там процессоры Ryzen 4000 (известные как Renoir), а также Ryzen 5000 (тот самый Cezanne).

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А что думаете по этому вопросу вы? Сможет и захочет ли AMD напрягаться, ведь есть такой лакомый рынок консолей, поглощающий десятки миллионов графических чипов в год.