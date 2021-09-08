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Сегодня мы делали небольшой материал на тему резкого падения цен на криптовалюты. Наши постоянные читатели могли увидеть там прогноз относительно потерь трейдеров в результате столь неожиданной коррекции курса. Мы предполагали, что потери будут не менее 1 миллиарда долларов. Как оказалось, мы недооценили масштабы трагедии, ведь сегодня биржи вытащили из карманов трейдеров 3.5 миллиарда долларов. Вот вам и узаконенный грабёж, который в наше время никем не преследуется, а мошенники, устраивающие такие перфомансы, не понесут никакого наказания. Но в данном случае тема материала совсем иная.

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Несколько дней назад Виталик Бутерин провёл брифинг в виде вопросов и ответов в Twitter. Одним из наиболее интересных вопросов был выбор команды соучредителей. Дело в том, что Виталик изначально был парнем небогатым, но умным. Он описал работу Эфириума теоретически, а после предложил разделить бремя основателей восьми различным людям. Большая часть этих имён вам ничего не скажет, но есть и те, кто не выходит из информационного поля несколько последних лет. Это основатель одной из самых популярных криптовалют Polkadot Гэвин Вуд и Чарльз Хоскинсон – основатель криптовалюты Cardano. Поскольку оба из них изначально получили немалое количество монет Эфира, то нет никаких сомнений, что деньги на создание собственных токенов у них были.

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Так вот, Виталик Бутерин разочарован своим выбором. Он пояснил, что было крайне сложно работать с этими парнями, но не стал вдаваться в подробности. Возможно, речь идёт о том периоде, когда команда разработчиков не могла прийти к консенсусу о сроках перевода Эфира на алгоритм Proof-of-Stake, а также о внесении изменения в код в виде хардфорков. После этого он добавил, что ещё одной ошибкой был перевод Ethereum Virtual Machine на 256-битный код. Сегодня Виталик понимает, что нужно было использовать 64 бита. Очевидно, что это позволило бы сделать систему более быстрой.

Напомним, ранее Виталик Бутерин вошёл в состав Dogecoin Foundation, предложив прекратить майнинг Догикоина переведя его на алгоритм Proof-of-Stake. Пока неясно, поддержит ли его инициативу сообщество, но пока столь неожиданное решение кажется неожиданным. Кроме того, Виталик предложил перевести Догикоин на код Эфира, что должно повысить его стабильность и ускорить транзакции в сотни раз. Создаётся такое ощущение, что Виталик хочет провести эксперимент с отказом от майнинга именно на Догикоине.