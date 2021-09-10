Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Radeon RX 6600 XT возвращается в магазины РФ – цена выросла на 16 000 р, а количество ограничено

Всего за две недели цена на Radeon RX 6600 XT выросла на 16 000 рублей
[ ] для раздела Блоги
11
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Radeon RX 6600 XT стала настоящим сюрпризом для рынка. Согласитесь, что никто не ожидал от AMD видеокарту на 128-битной шине, способную обойти по производительности GeForce RTX 3060. Учтите, что есть более скоростные варианты, которые с лёгкостью могут тягаться с более прокачанной GeForce RTX 3060 Ti, поэтому первых покупателей сего чуда ждала относительно низкая цена и отличная производительность. Какое-то время майнеры не интересовались данной картой, поскольку она выдаёт скромные 32 MH/s, что даже меньше, чем у правильно настроенной GeForce GTX 1660 Super. В какой-то момент цены на эфир подскочили выше 4000 долларов, что сделало доходным добычу Эфира даже на Radeon RX 6600 XT. 

реклама

После недавнего обрушения рынка криптовалют видеокарты Radeon RX 6600 XT возвращаются в российские магазины. Пока несмело, ведь в продаже всего 3 модели, но всё будет зависеть от цены на Эфир. Поскольку прогнозов слишком много, нам остаётся только сидеть и ждать. Если вы уже готовы потратить 1000 долларов на видеокарту, то лучше взять модель производства GIGABYTE. Она обладает одной из лучших систем охлаждения в своём классе и предлагает буст до 2900 МГц с завода. Это позволяет ей ещё больше оторваться от GeForce RTX 3060, а ведь цены на видеокарты примерно равны. 

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

реклама

Хотите совместить майнинг с игрой? Берите GeForce RTX 3060. Здесь вас ждёт внушительная производительность на уровне топовой GeForce GTX 1080 Ti и хешрейт 40-42 MH/s. Мы предлагаем остановиться на модели производства PALIT, поскольку она обладает действительно хорошим охлаждением и уже разогнана до 1837 МГц. Ко всему прочему, цена на неё зафиксирована на уровне 72 000 рублей, ну а ниже просто ничего нет. Если сравнивать с Radeon RX 6600 XT, то GeForce RTX 3060 потребует от вас более мощного блока питания, но сегодня геймеров не удивишь 550 Вт, поэтому напрячься придётся только владельцам уж очень старых компьютеров. 

Если доплатить ещё немного, то можно взять уже GeForce RTX 3060 Ti. В данном случае вас ждёт абсолютно иной уровень производительности, ведь данной карты достаточно для игр в разрешении 2К на максимальных настройках графики, а это очень солидная заявка. За такой шанс придётся выложить 88 000 рублей, но кто платит мало – получает скромную GeForce GTX 1050. Поскольку перед нами представитель LHR, то в майнинге у вас будут сложности, поэтому оцените все за и против, ведь Radeon RX 6600 XT доставит намного меньше хлопот. 

реклама

P.S. Цену сравниваем с нашим материалом от 28 августа. Ссылка

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
56
Обзор приложения для конвертирования Wondershare UniConverter
6
F1 2019 и F1 2020: тестирование лучших игровых компьютеров
4
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
25
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
41
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
42

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 41
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 56
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
6 сентября 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
104
Xiaomi выпустила большой сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 116 актуальных смартфонов
1
Аналитики РБК назвали основные причины падения курса Биткоина на 9000 долларов за несколько часов
31
Блокировки Роскомнадзора нарушили работу World of Tanks и World of WarShips
21
Ubisoft начала бесплатную раздачу Far Cry 3
11
Обновленные видеокарты Geforce RTX 30 выйдут в январе, а RTX 40 в 4-м квартале 2022 года
23
Intel поделилась с клиентами результатами тестов памяти типа DDR5-4800
19
Российский бизнесмен потерял 34 миллиона рублей при попытке купить Биткоины
20
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 может выйти в 2022 году и будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 3080
43
Глава Роскосмоса пригласил Илон Маска в Россию на чаепитие
82
Правительство США усилило давление на криптовалюты, а аналитики ожидают падения Биткоина до $20 000
37
Переход на Windows 11 может решить проблему читерства в играх благодаря протоколу TPM 2.0
37
Цена Bitcoin упала на $6 000 за час из-за проблем с внедрением криптовалюты в Сальвадоре
50
СМИ: МВД планирует привлечь к ответственности продавцов читов для World of Tanks
18
AMD улучшит в процессорах Zen4 управление питанием и температурой
36
Глобальную версию Xiaomi Mi Pad 5 протестировали в Geekbench 5
+
Юрист прокомментировал иск Take-Two Interactive против авторов портов GTA 3 и Vice City
3
Капча с изображением пустых полок для видеокарт рискует стать мемом
12
Следующей версией Android может стать Android 12.1
1
Samsung прокомментировала замену компонентов в SSD 970 EVO Plus
14

Популярные статьи

Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга
59
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Аномальная зона снова зовет. Часть первая
20
Плюсы и минусы криптовалют и майнинга
61
Впечатления от использования в ПК сразу двух SSD — отдельно под систему и игры
56
Собираем мощный ПК для игр на максималках
112
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
56
Распродажа 2021 – Windows 10, MS Office и полезные утилиты со скидкой до 90%
Уязвимость в процессорах - что это такое и какие процессоры больше им подвержены: Intel или AMD
105
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Часть вторая
3
Что там с космосом - о колонизации Марса, лунной базе и других проектах по освоению галактики
56

Сейчас обсуждают

Tit Chickenson
01:16
Наконец-то они звуки подтянули, а то в 5 и 6 части они были очень не очень
Стильный трейлер гоночного симулятора Gran Turismo 7 демонстрирует проект во всём его многообразии
Melofon
01:16
Палиты радуют ещё с 16-й серии.
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
Semёnov
01:14
Интересно, а контент, вырезанный в оригинале, будет?
Анонсирован ремейк Star Wars: Knights of The Old Republic — одной из лучших игр в портфолио BioWare
УПЧК
01:13
ПЫЩ ПЫЩ ПЫЩ !!!111
Radeon RX 6600 XT возвращается в магазины РФ – цена выросла на 16 000 р, а количество ограничено
Анатолий Костров
01:12
Что они не актуальны, если только ремастер делать.
Официально: ремастеры Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy выйдут на PC и PS5
h2o
01:12
1С обрадуется. Однопоточная система , любящая гигагерцы. АМД сейчас снизила цены на 50$ на 5950 и 5900, но если после выхода интолов будет паритет, а он судя по-всему будет, то цена опять вверх. Да ещ...
Результаты тестирования настольных процессоров Intel Alder Lake-S в ряде приложений появились в сети
Motor Head
01:08
Короче типичный игрогей - тыжпрограммист ))))
В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
Anton Anikin
01:06
Я не электронщик, но я умею писать программный код. Для людей, умеющих паять - это почему-то недоступно. Для электронщика же здесь материалов нет. Майнинг хобби быть не может, т. к. без заработка лиш...
В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
h2o
01:06
на прошлой неделе из интереса решил посмотреть несколько каналов майнеров: солёный, протон и ещё двое. Единственный кто умеет складывать слова в предложения это Протон. Остальные просто обезьяны, сло...
Майнер поделился проблемами фермы из 30 видеокарт GeForce GTX 1660 Super за 12 месяцев
VRoman
01:02
Я конечно не профи в программировании, но чем-нибудь принципиальным 2500К от 11900К отличается, что там нужен разный подход к исполнению команд? Чего сложного в том чтобы прописать число ядер/потоков,...
Microsoft подробно рассказала, как удалось сделать Windows 11 быстрее, чем Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем