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Radeon RX 6600 XT стала настоящим сюрпризом для рынка. Согласитесь, что никто не ожидал от AMD видеокарту на 128-битной шине, способную обойти по производительности GeForce RTX 3060. Учтите, что есть более скоростные варианты, которые с лёгкостью могут тягаться с более прокачанной GeForce RTX 3060 Ti, поэтому первых покупателей сего чуда ждала относительно низкая цена и отличная производительность. Какое-то время майнеры не интересовались данной картой, поскольку она выдаёт скромные 32 MH/s, что даже меньше, чем у правильно настроенной GeForce GTX 1660 Super. В какой-то момент цены на эфир подскочили выше 4000 долларов, что сделало доходным добычу Эфира даже на Radeon RX 6600 XT.

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После недавнего обрушения рынка криптовалют видеокарты Radeon RX 6600 XT возвращаются в российские магазины. Пока несмело, ведь в продаже всего 3 модели, но всё будет зависеть от цены на Эфир. Поскольку прогнозов слишком много, нам остаётся только сидеть и ждать. Если вы уже готовы потратить 1000 долларов на видеокарту, то лучше взять модель производства GIGABYTE. Она обладает одной из лучших систем охлаждения в своём классе и предлагает буст до 2900 МГц с завода. Это позволяет ей ещё больше оторваться от GeForce RTX 3060, а ведь цены на видеокарты примерно равны.

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Хотите совместить майнинг с игрой? Берите GeForce RTX 3060. Здесь вас ждёт внушительная производительность на уровне топовой GeForce GTX 1080 Ti и хешрейт 40-42 MH/s. Мы предлагаем остановиться на модели производства PALIT, поскольку она обладает действительно хорошим охлаждением и уже разогнана до 1837 МГц. Ко всему прочему, цена на неё зафиксирована на уровне 72 000 рублей, ну а ниже просто ничего нет. Если сравнивать с Radeon RX 6600 XT, то GeForce RTX 3060 потребует от вас более мощного блока питания, но сегодня геймеров не удивишь 550 Вт, поэтому напрячься придётся только владельцам уж очень старых компьютеров.

Если доплатить ещё немного, то можно взять уже GeForce RTX 3060 Ti. В данном случае вас ждёт абсолютно иной уровень производительности, ведь данной карты достаточно для игр в разрешении 2К на максимальных настройках графики, а это очень солидная заявка. За такой шанс придётся выложить 88 000 рублей, но кто платит мало – получает скромную GeForce GTX 1050. Поскольку перед нами представитель LHR, то в майнинге у вас будут сложности, поэтому оцените все за и против, ведь Radeon RX 6600 XT доставит намного меньше хлопот.

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P.S. Цену сравниваем с нашим материалом от 28 августа. Ссылка.