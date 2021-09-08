Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже скоро состоится официальный запуск Windows 11, вот только он будет омрачён тем фактом, что только часть компьютеров сможет принять на борт новую операционную систему. Причину мы неоднократно обсуждали – это неуместные требования к процессору, который должен поддерживать протокол TPM второго поколения. Из-за этого даже на относительно новых Ryzen 5 1600 и Core i-7 7700К будет невозможно установить новую ОС. Последние новости внушают небольшую долю оптимизма, ведь некоторые производители материнских плат делают всё возможное, чтобы расширить круг поддержки. Стоит понимать, что пока перед нами бета-версии, а большинство производителей не сообщало о подобных планах. Мало того, расширение не касается процессоров, выпущенных до 2016 года, а значит решает проблему лишь отчасти.

реклама

Вообще вчера появились любопытные новости, которые дают понимание причин и ценности поддержки TPM 2.0, хотя подобное придётся не по вкусу отдельным личностям. Всё дело в читерах, эти ребята оккупировали сетевые игры, где могут летать, проходить сквозь стены и попадать с расстояния километра белке в глаз. Словом, сражаться против читеров почти невозможно, ну а страдают обычные игроки, которые по роковой случайности оказываются с читерами бок о бок. Судя по всему, разработчики Valorant решили положить конец беспределу. Так, теперь если вы играете под управлением ОС Windows 11, то обязательным условием будет активация доверенного платформенного модуля, известного нам под аббревиатурой TPM.

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

При входе в систему каждый компьютер идентифицируется при помощи ключа RSA. Его невозможно изменить, подделать и взломать (последнее ещё предстоит доказать). Идентификация предполагает аутентификацию компьютера или его частей, что позволит привязать учётную запись к конкретному железу. Скорее всего, речь идёт о материнской плате и процессоре, но продвинутый протокол TPM 2.0 с лёгкостью может делать привязку твердотельного накопителя и видеокарты. Если геймер законопослушный – для него ничего не изменится, но как только алгоритм определит нарушителя, его компьютер блокируется навсегда. Это значит, что платой за читерство станет покупка нового компьютера, что для читера обернётся настоящей катастрофой.

Пока нововведение появилось в одной игре, но столь ценный опыт несомненно будет перениматься. Важно понимать, что речь только об операционной системе Windows 11, тогда как все остальные ОС пока не имеют подобных ограничений. Мало того, всё это недалёкое будущее. Максимум через пять лет большая часть пользователей компьютеров в любом случае пересядет на Windows 11, а значит есть все основания полагать, что читерству будет нанесён если не смертельный, то очень болезненный удар.