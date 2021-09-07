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Asus расширила поддержку Windows 11 на CPU Intel Core 6000 и 7000 на некоторых материнских платах

Уже скоро количество поддерживаемых материнских плат Asus увеличится
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Иногда понять логику Microsoft крайне сложно. Начиная с 2015 года компания использовала всю свою маркетинговую машину, заманивая пользователей Windows 7 на новую операционную систему. Дошло до того, что компьютер самостоятельно обновлялся до Windows 10, хотя пользователь вообще ничего не делал для этого. Софтверный гигант не препятствовал обновлению до новой ОС нелицензионных систем и с радостью примет лицензионный код Windows 7, даже если вы решите сделать чистую установку Windows 10 прямо сейчас. Вот только в 2021 году что-то пошло не так, ведь вместо того, чтобы бесплатно обновить до Windows 11 всех желающих, Microsoft заблокировала большую часть современных процессоров. 

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Сегодня обновиться могут владельцы 8-го поколения Intel и новее, а также Ryzen 2-го поколения и новее. Как мы вчера могли убедиться, производители материнских плат (в частности MSI) уже готовы предложить владельцам Ryzen 5 1600 и другим процессорам первой серии Ryzen возможность обновиться до Windows 11 благодаря прошивке BIOS на материнских платах. Что же, сегодня пришло время владельцев процессоров Intel порадоваться. Первой о столь важном шаге объявила Asus. Что любопытно, было решено не ограничиваться только процессорами Intel 7-го поколения (Kaby Lake), а расширить поддержку до поколения 6-го (Skylake). 

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Опробовать новую прошивку могут владельцы материнской платы MAXIMUS IX FORMULA. Это представитель флагманской линейки, предлагающей внушительный разгонный потенциал, а изменения внесены напрямую в BIOS. Asus подтверждает совместимость старых процессоров с новой операционной системой, но предупреждает, что это только предварительная версия. Следующая на очереди материнская плата STRIX Z270F GAMING, которая также получит официальную поддержку новой версии BIOS. Asus уверяет, что пользователям ничего не нужно делать, ведь функция активна по умолчанию, что позволяет просто пользоваться Windows 11 без ограничений. 

Точной информации о выходе финальных версий нет. Скорее всего в ближайшее время мы увидим множество аналогичных заявлений от других производителей материнских плат, а значит старые процессоры не останутся брошены на свалке истории. Скачать новую версию BIOS для указанной выше материнской платы Asus можно на официальном сайте производителя.

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