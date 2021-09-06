Новый BIOS на материнских платах MSI позволит устанавливать Windows 11 на процессор Ryzen 5 1600Х
Одним из главных сюрпризов этого лета, который любезно преподнесла пользователям Microsoft, стала новая настольная ОС Windows 11. Изменения коснулись как дизайна, так и многих ключевых функций. Поскольку перед нами только предварительная версия, оценивать новую операционную систему мы предлагаем только после выхода. Хотя, уже сегодня ясно, что стабильной она не станет, ведь финальная бета пестрит массовыми ошибками. Но всё это меркнет на фоне скандала с поддерживаемыми процессорами, ведь по мановению волшебной палочки, AMD Ryzen 1000-й серии и Intel Core 7000 оказались устаревшими. Причина в отсутствии поддержки системы TPM 2.0, призванной обеспечить защиту пользователей от виртуальных атак. Поскольку под нож попали интересы этих самых пользователей, то многим кажется такой подход сомнительным. Многим, но не ребятам из Microsoft, ведь какое-то время назад они однозначно дали понять, что процессоры Ryzen первой серии останутся без поддержки Windows 11.
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Сегодня стало известно, что MSI выпустила прошивку BIOS, включающую полную поддержку TPM на материнских платах серии B550 и B450. Подробностей на этот счёт достаточно, чтобы сделать выводы, что процессор как Ryzen 5 1600Х будет работать на Windows 11. Если внимательно читать пресс-релиз, то можно увидеть, что все указанные ниже материнские платы по умолчанию включают технологию TPM 2.0, а значит наличие таковой на процессоре не требуется. Всё это можно рассмотреть на изображении ниже, ну а MSI, как обычно, впереди всех и готова к развёртыванию новой ОС.
- MAG B550M MORTAR
- B450 TOMAHAWK MAX II
- MAG B550 TOMAHAWK
- MAG B550M MORTAR WIFI
- MEG B550 UNIFY-X
- MEG B550 UNIFY
- B450 TOMAHAWK MAX
Одновременно с этим производитель отмечает, что соответствующая прошивка для материнских плат на чипсетах X570 и X470 будет выпущена на этой неделе. Таким образом мы стали свидетелями того, как официальные требования Microsoft были нарушены, ведь теперь старый добрый Ryzen 5 1600Х поддерживает Windows 11. Если задуматься, то прямых нарушений нет, ведь необязательно наличие TPM 2.0 на процессоре. Пользователи со старыми процессорами могут купить отдельно плату расширения. Ну а в данном случае эмуляция появилась на самих материнках. Ищите свой процессор на изображении выше. Ссылки на закачку прошивок есть по данному адресу.
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