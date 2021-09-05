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Глава Intel Пэт Гелсингер пообещал в ближайшие 3-4 года обогнать AMD и потеснить NVIDIA

Intel готовится к настоящему прорыву
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В последние годы гегемония Intel ощутимо пошатнулась. Всё дело в архитектуре Zen, которая стало основой для целого ряда продуктов AMD. В первую очередь идёт о настольных процессорах Ryzen, которые не только бьют рекорды продаж, но и обходят по производительности самые мощные камни Intel как в одноядерных, так и в многоядерных дисциплинах. На самом деле спор на этот счёт может затянуться на целую статью, но в данном случае мы остановимся на том, что 11-е поколение процессоров Intel только приблизилось к наиболее скоростным Ryzen 9 5900Х и Ryzen 9 5950Х. В данном случае можно сколько угодно пенять на разное количество ядер, но даже Ryzen 7 5800Х обходит аналогичные по цене камни производства Intel. Поскольку уже в ноябре мы увидим первую попытку синих вернуть лидерство, глава компании решил не только напомнить о планах догнать и перегнать AMD, но и сделал несколько любопытных заявлений.

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В первую очередь он заявил о том, что это не AMD представили революционный продукт, а просто Intel работала не очень хорошо. С выходом Core i9-12900K и всей линейки Alder Lake положение изменится с точностью до наоборот. Первые тесты уже доказали серьёзность намерений Intel, но мы предлагаем дождаться официальных бенчмарков ближе к релизу, а лучше по следам реальных процессоров, которые появятся в каждом магазине. Вообще планы Intel выглядят наполеоновскими. В ближайшие 3-4 года выйдет целая плеяда новых чипов, а технологический процесс должен уменьшится с текущих 14-нм до 5-нм и даже 3-нм. Неясно, получится ли это осуществить, но глава компании Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) настроен оптимистично. Он констатировал, что к этому моменту Intel станет лидером как в настольном сегменте, так и на рынке высокопроизводительных решений.

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Куда интереснее уверенность Пэта Гелсингера в том, что Intel не только потеснит AMD на процессорном рынке, но и отхватит часть доли графических чипов. Глава компании не стал бравировать, но заверил прессу в том, что инженеры приготовили целый ряд высококонкурентных продуктов. Это как интегрированные решения, которые смогут соперничать с серий GeForce MX, так и новая видеокарта Intel Arc Alchemist. Поскольку господин Пэт Гелсингер нечасто попадает в объектив прессы, он ещё не научился заигрывать с журналистами. Именно поэтому он предпочёл дальше на эту тему не распространяться. Мы же ожидаем, что новая линейка графических чипов Intel действительно расшевелит рынок, ведь в последнее время здесь всех всё устраивает, особенно NVIDIA.


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