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В 2019 году стало ясно, что амбиции AMD куда больше, чем можно был предположить. Процессоры Ryzen 3000-й серии с лёгкостью обошли конкурентов по количеству ядер, но куда более впечатляющим была работа новых камней в многоядерных задачах. По этому показателю красная команда обошла Intel с большим запасом, а ведь были ещё и высокопроизводительные чипы для энтузиастов и серверов. В данном случае превосходство было очевидным. Закрепить успех вышло в 2020, когда серия Ryzen 5000 доказала, что AMD способна эффективно выступать не только в рабочих задачах, но и в играх. Новое поколение Intel Core 11-й серии не смогло изменить положение, ведь в большинстве случаев победа осталась за AMD.

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Сегодня в сети появились первые впечатляющие тесты нескольких процессоров Intel. Прежде всего это 16-ядерный флагман Core i9-12900K, который не только возглавит линейку Alder Lake, но и получит гибридную конструкцию из больших и малых ядер Golden Cove и Gracemont. Познакомиться с его ожидаемыми характеристиками можно на скриншотах ниже, а мы пока сосредоточимся на тестах. Результаты появились в базе данных Geekbench 5, где доступны показатели в одноядерных и многоядерных дисциплинах, а в качестве противника уступает ультимативный 16-ядерный камень Ryzen 9 5950X. На момент написания материала он остаётся самым быстрым настольным процессором на рынке.

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Стоит отметить, что в данном случае не все наши читатели согласятся с графиком, поскольку по многим тестам Ryzen 9 5950X в реальности обходит Core i9-11900K в однопотоке, но здесь явно используется своя методика подсчёта, поэтому остановимся на том, что нам предлагают инсайдеры. Итак, в одноядерных тестах Core i9-12900K всего на 2% быстрее Core i9-11900K и обходит своего главного конкурента в лице Ryzen 9 5950X на немыслимые 22%. А вот в многоядерных бенчмарках ситуация немного иная, ведь 7-нм архитектура Zen 3 даёт о себе знать. Core i9-12900K всего на 4% быстрее, вот только перед нами инженерный вариант, а значит фанатам красной команды самое время готовится к худшему.

Есть также сравнительные тесты Core i7-12700, изучить их детально можно на изображении выше. Там множество различных результатов, которые будут интересны энтузиастам. Мы же отметим, что эксперты уже сегодня предсказывают, что AMD придётся снижать цены на свою продукцию. 12-е поколение процессоров Intel будет быстрее абсолютно всех камней соперника, поэтому уже к концу года можно ожидать настоящую ценовую войну. Любопытно узнать, готова к этому Лиза Су, или текущие показатели маржи её до сих пор не устраивают?