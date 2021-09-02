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Буквально вчера мы констатировали, что на фоне неопределённости с ценой на Эфир, российские магазины начали снижать цены на видеокарты. Казалось, что ещё немного, и мы увидим очередной виток падения стоимости всех игровых моделей. Неясно, что случилось сегодня, ведь криптовалюта повела себя неожиданно. Если посмотреть на графики за сутки, то можно увидеть, что минимальная цена на Эфир составляла 3380 долларов, а максимальная превышала 3760. Это значит, что за один день рост доходил до 4 тысяч долларов. На момент написания публикации Эфир слегка подешевел и сейчас торгуется на отметке 3730 долларов, но всё ещё впереди, а особенно настораживают прогнозы аналитиков.

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Традиционно, РБК предлагает несколько мнений. Что любопытно, на этот раз все эксперты настроены оптимистично. Основной вывод, которой можно сделать, состоит в том, что Эфир перешёл в фазу роста. Поскольку до рекордных 4300 осталось совсем немного, аналитики не исключают резких прыжков в сентябре, но полагают, что превысить самую высокую цену в истории удастся не раньше ноября или даже декабря. До этого момента Эфир будет топтаться на месте, иногда поднимаясь выше 4000 долларов за монету. Одна из причин высокой волатильности кроется в небольших по сравнению с Биткоином суммах суточных торгов. Аналитики полагают, что со временем огромное количество проектов, построенных на блокчейне Ethereum потянут криптовалюту вверх, но пока Эфир должен пробивать себе дорогу самостоятельно.

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Эксперты также полагают, что судьба Эфира всецело зависит от того, удастся ли команде разработчиков успешно внедрить протокол Ethereum 2.0. Если всё случится так, как нам говорят, что уже к концу года Эфир может подорожать до 5000 долларов. Мало того, звучат заявления о скором росте до 10 000 долларов, что не считается каким-то чудом, ведь есть все предпосылки к осуществлению подобного сценария.

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На этом можно было бы закончить, вот только всё это тут же отразилось на российской рознице. Обратите внимание, в продаже осталось всего две модели GeForce RTX 3070 Ti, в то время как ещё недавно их было 9. GeForce RTX 2060 всего 3 варианта, а цена стартует с 65 000 рублей, а ведь ещё недавно столько стоила новая GeForce RTX 3060. Ни одной Radeon RX 6800 и 6800 ХТ в продаже нет, ведь обе сегодня пользуются у майнеров повышенным спросом. Их буквально расхватывают с заводов. Не верите? Читайте наш материал, в котором партия новеньких карточек ушла в руки майнерам. Фермеры не только выкупают все доступные решения, но и на этот раз открыто хвастаются своими покупками.