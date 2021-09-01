Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В то время как NVIDIA предпринимает массу усилий для борьбы с попаданием видеокарт у руки майнерам, AMD самоустранилась от этой проблемы. Новое поколение красной команды нельзя назвать очень уж прибыльных и доходным, но это не значит, что добыча с их помощью невыгодна. На самом деле всё решает цена. Так, если вы пойдёте в магазин, где Radeon RX 6900 XT стоит почти 200 000 рублей, то отбить вложения будет сложно, даже если электричество вам достаётся по низким ценам. Стоит понимать, что в большинстве европейских странах плата за энергию гораздо выше, чем в РФ, поэтому там добыча на дорогостоящей видеокарте окажется если и не убыточной, то способна продлиться годы, прежде чем майнер сумеет выйти в плюс. В случае же, если вы купили целую партию видеокарт по близким к рекомендованным ценам, добыча и возврат средств пойдёт гораздо веселее.

реклама

Судя по всему, многие фермеры получают видеокарты напрямую от поставщиков, которые имеют прямые контакты с производителями. Так, сегодня в сети появилось видео, на котором можно рассмотреть несколько сотен видеокарт AMD последнего поколения. Автор поясняет, что представлены графические чипы Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT. Кроме того, в углу можно заметить несколько коробок с Radeon RX 580. Абсолютно все карты новые, они запакованы в коробки и предназначены неназванному майнеру. Видео уже вызвало массу негатива среди читателей, ведь многие из геймеров не могут себе позволить даже одну такую видеокарту.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Дополнительно указывается, что майнер живёт в ОАЭ, а магазин расположен в Бахрейне и Дубае. Цены бьют рекорды, а в ближайшее время всё может стать ещё хуже. Виной всему подорожание Эфира, который снова подбирается к 3800 долларам. Если это случится, то видеокарты не только станут недоступны большинству геймеров, но и вообще исчезнут из магазинов. У майнеров явно денег больше, чем у обычных геймеров, а больше всего настораживает, что прямые поставщики не стесняясь отгружают сотни видеокарт, зная о том, какая судьба их постигнет. Все карты произведены XFX, Sapphire и PowerColor.

реклама

Поскольку на видео нет видеокарт NVIDIA, можно предположить, что сегодня решения AMD выгоднее в майнинге. Так, как мы писали выше, в них нет никакой блокировки, в то время как большинство присутствующих на рынке моделей GeForce RTX 3000-й серии обладают защитой LHR, которая всё ещё не даёт получать выгоду выше 70% от теоретически возможной.