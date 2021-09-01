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Несколько дней назад мы с вами могли наблюдать цены на видеокарты в Китае. Поскольку речь шла о средних показателях, а аналитики не пытались изучить доступность продукции, то указанная стоимость оказалась сильно занижена. Сколько на самом деле могут стоить видеокарты в Поднебесной сказать сложно, поскольку AliExpress это скорее площадка для других стран, в то время как внутри Китая действуют десятки популярных магазинов. На самом деле в данный момент это не так важно, ведь видеокарты в российской рознице остаются недоступны большему количеству потенциальных покупателей.

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Вообще сегодня есть очень неожиданная информация. Так, совершенно на пустом месте абсолютно все линейки новых видеокарт продемонстрировали стойкое снижение стоимости. Прежде всего мегапопулярная GeForce RTX 3080. Для сравнения отправляем вас в наш предыдущий материал, который написан ровно двое суток назад. Как видите, суперскидок пока нет, но розница явно переоценила покупательскую способность майнеров. Неясно, или у фермеров закончились деньги, или они просто решили притормозить, ведь несмотря на подорожание Эфира, доходы остаются низкими. Выгоднее всего GeForce RTX 3080 производства GIGABYTE. Она подешевела на 12 000 рублей. Ещё раз повторяем, что это может быть только начало, ведь видеокарт в рознице стало много, а покупателей на такое количество сверхдорогой продукции нет.

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Аналогичное положение и у GeForce RTX 3080 Ti. Инженерное чудо производства всё той же GIGABYTE не радует высокими тактовыми частотами, но зато предлагает скидку в 12 000 рублей. Мы можем ошибаться, но к концу недели в продаже появятся представители линейки GeForce RTX 3080 Ti по цене близкой к 170 000 рублей или ниже. В данном случае самое время напомнить о том, что хакеры так и не смогли использовать взлом антимайнерской защиты LHR. Видеокарты всё ещё выдают 70% эффективности, а энергопотребление сводит на нет все усилия. А ведь есть ещё и фактор перегрева компонентов, что вообще может привести к скоропостижной кончине разблокированного экземпляра.

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А вот GeForce RTX 3060 Ti дешевеет неохотно. В продаже есть модели за 95 000 рублей, но ASUS предлагает куда более прокачанную версию с тактовой частотой 1890 МГц. Она подешевела на 8000 рублей, что лучше, чем ничего. Вероятно, всё дело в том, что цены на GeForce RTX 3060 Ti выросли не так сильно, как на остальные серии. Делайте ваши прогнозы относительно положения цен на конец текущей недели в комментариях. Мы свой уже сделали, руководствуясь неопределённостью Эфира и вялостью майнеров.