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Цены на видеокарты в российских магазинах растут. Пока никаких перспектив увидеть снижение стоимости нет, а о возвращении к рекомендованным позициям не может быть и речи. На первый взгляд главная причина кроется в майнерах, которые скупают все доступные видеокарты, поскольку Эфир подорожал до 3300 долларов. Вот только всё гораздо сложнее, ведь есть целый спектр причин. К примеру, ещё слишком рано списывать со счетов последствия коронавируса, ведь сегодня планета на пороге третьей волны. Где-то число заражённых растёт, в других странах пытаются предпринять упреждающие меры. В Китае производства переходят на 50% присутствие рабочих в цеху. Ожидается, что это позволит снизить число заболеваний, но ударит по количеству производимой продукции, в том числе и видеокарт. Есть также такое простое слово «жадность». Оно присуще всей цепочке, от NVIDIA, которая явно заинтересована в высокой цене на видеокарты, до магазинов, получающих гигантские прибыли, продавая GeForce RTX 3060 не за 30 000 рублей, а за 70 000. А ведь есть ещё полупроводниковые гиганты. Взять TSMC, которая решила поднять цены на свою продукцию. Это поднимет настоящую волну, что приведёт к очередному росту цен.

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Есть регионы, которые не так сильно страдают от ценового беспредела. Традиционно, неплохо живётся американцам, которые могут купить видеокарты на различных распродажах, а цены на сборные системы там часто ниже, чем одна видеокарта в РФ. Вот только говоря о США, мы забываем о Китае. Именно там расположены основные производства, что позволяет местному населению получать доступ к видеокартам по низким ценам. Ниже можно рассмотреть список графических чипов. Учтите, что это средние цены, а значит где-то есть дороже, а где-то и дешевле. Кроме того, мы не знаем, методику составления перечня. В любом случае данные находятся на портале Wccftech, который не славится принадлежностью к жёлтой прессе.

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Как вам GeForce RTX 3060 за 386 долларов? А ведь это всего 28 300 рублей. Вообще, многие видеокарты продаются по ценам близким к рекомендованным. Скорее всего причина в том, что майнинг в стране запрещён. А вот видеокарты AMD стоят несоразмерно больше рекомендованных производителем цен. Radeon RX 6600 XT 463 доллара, что точно соответствует тому, что просят за GeForce RTX 3060 Ti. Логично будет предположить, что в Поднебесной обращают внимание на чистую производительность, поскольку обе модели идентичны в играх.

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Какой из этого можно сделать вывод? Стоит видеокарте пересечь китайскую границу, и цена на неё растут в несколько раз. Это настоящий феномен, но сделать пока ничего нельзя.