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Сегодня можно констатировать, что ситуация на рынке видеокарт развивается драматически. После того как Эфир несколько недель подряд продержался на отметке 3200 долларов и выше, стало ясно, что в ближайшей перспективе шансы на падение интереса к крипотовалютам низки. На рынок продолжают пребывать инвесторы, а майнеры ставят рекорды хешрейта, ведь несколько дней назад был зафиксирован абсолютный рекорд по количеству фермеров, добывающих Эфир. В данном случае посоветовать нашим читателям нечего, ведь хороших решений не осталось. К примеру, можно взять видеокарту с вторичного рынка, где она всё равно в два раза дороже своей нормальной цены. Можно отправиться в магазин, где потратить зарплату за несколько месяцев на новенькую GeForce RTX 3080 Ti (для кого-то и за год). В конце концов есть вариант просто сидеть и ждать. В любом случае мы проигрываем.

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Что же, если у вас когда-то завалились за кровать пары тысяч долларов, и сегодня вы их внезапно нашли, то самое время присмотреться ко второму плану действий. Особенно интересной, по нашему мнению, будет Radeon RX 6600 XT. Задумайтесь: производительность как у GeForce RTX 3060 Ti, а стоит дешевле чем GeForce RTX 3060. На выбор доступны две карты по цене от 63 000 рублей (берите сразу две). Мы не говорим, что это норма, но учтите, что дешевле 97 000 вам GeForce RTX 3060 Ti не найти, а здесь экономия в 34 000 рублей на ровном месте. Единственный минус подобной карты – это удручающая производительность в трассировке лучей. Часто ли вы запускаете данную технологию? Авто данного поста за более чем год владения GeForce RTX 2070 Super делал это несколько раз исключительно в опытных целях.

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Поскольку Radeon RX 6600 XT предназначена для геймеров, то будет нечестным оставить без видеокарт майнеров. Шахтеры, если вы нас слышите, то берите сразу ферму на основе GeForce RTX 3080. Отбить вы её не сможете, а через полгода, скорее всего, разоритесь. Но зато многие наши читатели скажут вам спасибо, ведь после этого на вторичном рынке появится целая гора недорогих свежих видеокарт по хорошим ценам.

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Для тех, кто хочет совмещать приятное с полезным (майнинг с играми), есть GeForce RTX 3080 Ti. Поскольку антимайнерская защита ещё работает, то эффективность добычи Эфира будет не очень высокая, но это не так важно, ведь в данном случае у нас преимущество в производительности перед предыдущей моделью. Кстати, майнеры активно разбирают GeForce RTX 3070 Ti. На момент написания данного материала в продаже осталась всего одна модель. Это значит, что в данном случае у нас оптимальное соотношение между ценой и производительностью – 130 000 рублей.