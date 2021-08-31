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Эфир подорожал до 3400 долларов, но доходы майнеров падают из-за увеличения сложности добычи

Что вообще происходит с Эфиром сегодня?
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Уже более чем 20 дней цена Эфира стабильно держится на отметке 3000 долларов и выше. Иногда наблюдались небольшие падения, но коррекция быстро отыгрывала потери рынка. За это время аналитики успели сделать сотни различных прогнозов, от скорой смерти актива, до превращения в структурную основу для цифровых денег будущего. Первые заявления связаны с неопределённым положением следующего масштабного хардфорка. Если Ethereum 2.0 действительно окажется таким, как о нём говорят разработчики, то можно ждать полного закрытия Эфира для майнеров. Неясно, как на это отреагируют инвесторы, но пока эти ребята были благосклонным к детищу Виталика Бутерина. 

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Сегодня впору констатировать новый виток роста Эфира, ведь его стоимость на момент написания данного материала составила более 3400 долларов. Аналитики пока сдержанно реагируют на внезапные перемены, а вот крупные инвесторы продолжают наращивать свои позиции в Эфире. Речь о фонде Grayscale Ethereum Trust. Под управлением финансистов находится более 3 миллионов монет Эфира, а общая стоимость активов достигает 45 миллиардов. Это один из Китов, который продолжал покупать криптовалюту даже тогда, когда они резко падала или вообще считалась убыточной. Основная часть денег принадлежит инвесторам, но доходы от разницы курсов уже давно сделали создателей миллиардерами.

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3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

И вот на этом фоне у нас снова плохие новости для майнеров. Дело в том, что хешрейт Эфира снова начал расти. Получается, что несмотря на подорожание криптовалюты рядовые шахтёры не испытывают никакой радости от происходящего. Напротив, видеокарты дорожают, а перспективы отбить вложения туманны.

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А вот перспективы Эфира как цифрового актива нашим читателям могут показаться весьма жизнеспособными. Сегодня на его основе создаются лоты в NFC, которые покупаются за сотни тысяч долларов. К чему это всё приведёт, сказать пока сложно, но у нас на глазах появляется абсолютно новый рынок, который растёт невероятными темпами. К примеру, за август на NFT-маркетплейсе OpenSea было продано невзаимозаменяемых токенов на 3 миллиарда долларов. А ведь это всё энтузиасты, в то время как крупные компании даже не успели осознать ценность подобной технологии. Почитать об этом можно в данном материале. Кто-то называет происходящее безумием, ну а некоторые видят в этом будущее, пусть и не такое радужное, как нам бы с вами хотелось. А вы как думаете: лучше владеть виртуальными штанами или их копией в цифровом мире? Хотя, если не выходить из дома, то последнее может быть даже полезнее. 

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