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Каждый раз, когда мы садимся за написание подобных материалов, прежде всего хочется начать с фразы: «А мы вас предупреждали». Дело в том, в начале январе рынок видеокарт всё это уже проходил. Вначале геймеры просто возмущались, что цены на новое поколение видеокарт NVIDIA дороже рекомендованных. После того как Эфир подорожал до 2000 долларов, из магазинов пропали даже самые бюджетные модели, а вторичный рынок захлестнула волна Radeon RX 470/480/570/580, цены на которые внезапно оказались выше, чем ещё несколько дней назад стоила новая такая карта. Когда мы полагали, что хуже быть не может, GeForce RTX подскочила до 300 000 рублей, и только китайское правительство смогло остановить всю эту аферу. Когда несколько недель назад Эфир стал дорожать, мы вас предупреждали, ну а разумные геймеры в тот момент сделали разумное вложение. Предупреждали мы вас и вчера, ну а сегодня можете зайти и насладиться очередным подорожанием.

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Прежде всего перейдём к GeForce RTX 3080. Ещё вчера цена на все модели стартовала со 190 000 рублей, ну а сегодня прокачанные версии стоят 210 тысяч. На ровном месте +20 000 рублей. В тот момент, когда мы начали писать данный материал, были доступны видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, которые за несколько дней прибавили до 40 000 рублей, но уже через какое-то время их раскупили. GeForce RTX 3070 подорожала до 140 000, хотя ещё пару недель назад можно было купить такую карту за 90 000, ну а по сравнению с воскресеньем, цена выросла на 10 000 рублей.

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Отдельные модели GeForce RTX 3060 Ti уже стоят дороже 100 000, хотя ещё вчера были доступны за 90 000 рублей. А вот GeForce RTX 3060 пока держится на отметке 80 тысяч. Судя по всему, дорожать уже некуда, ведь даже в мае подобные карты стоили около 90 000. Внезапно из продажи пропали все Radeon RX 6600 ХТ. Вчера они стоили не выше 57 000, а ведь подобные видеокарты ещё и быстрее GeForce RTX 3060. Майнеры не дремлют.

Будем надеться, что геймерам тоже что-то досталось, но верится в подобное с большим трудом. На самом деле главная причина в росте курса Эфира. Сегодня он стабильно дороже 3300 долларов, а Биткоин большую часть времени провёл на отметке 50 000. Аналитики ожидают, что быки отыграют все потери лета в самое ближайшее время, а значит майнеры будут продолжать покупать. Если вы планировали что-то купить, задумайтесь, ведь завтра будет ещё дороже.

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