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После того как хакеры взломали защиту на видеокартах NVIDIA LHR, прошла ровно неделя. В первые дни мы фиксировали резкое исчезновение графических чипов из магазинов. После этого в продажу начали возвращаться отдельные модели, которые сильно подорожали и расходились как горячие пирожки. Сказать, кто точно раскупает видеокарты, сложно. Это могут быть как майнеры, которые верят в скорую разблокировку всего потенциала на видеокартах NVIDIA LHR, так и геймеры. Последнее утверждение вполне логично, ведь на фоне резкого роста цен многие осознали, что у них остался последний шанс порадовать себя здесь и сейчас, ведь уже завтра всё может быть в разы дороже.

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Сегодня мы констатируем, что российская розница пополнилась огромным количеством видеокарт. Что любопытно, отдельных позиций прибыло в несколько раз больше, чем можно было встретить ещё месяц назад. Неужели торговые сети придерживали товар, надеясь продать его с наценкой? Вполне может быть, ну а пока давайте изучим предложения. На момент написания доступно 9 различных моделей GeForce RTX 3060. Ребята из Ситилинка не стали напрягаться, придумывая для каждой новую цену. Возможно, именно поэтому все они стоят 79 990 рублей. Мы бы рекомендовали остановиться на модели производства ASUS, она не только разгоняется до 1912 МГц, но и получила одну из самых эффективных систем охлаждения по сравнению с другими графическими чипами данной серии.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

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GeForce RTX 3060 Ti всего 6, но это больше, чем было ещё недавно, когда все подобные карты оказались раскуплены. В данном случае все модели максимально близки друг другу, а наибольший интерес представляет видеокарта производства ASUS. Возможно, она не самая привлекательная визуально, но даёт бесплатный буст до 1740 МГц.

15 различных моделей GeForce RTX 3080 поражает воображение самого придирчивого покупателя. Все они стоят 189 990, поэтому выбирайте на свой вкус. Мы предлагаем вам остановиться на модели производства GIGABYTE. Она обладает не самыми высокими тактовыми частотами, но в штатном комплекте включает систему водяного охлаждения. Это значит, что потенциально перед вами самая настоящая оверклокерская видеокарта.

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На самом деле доступны и другие видеокарты. В продаже есть GeForce RTX 3080 Ti, а также GeForce RTX 3070. Кроме того, доступны менее дорогие модели серии GeForce GTX 1660, скидок на которые нет, но для отчаявшихся геймеров именно они могут стать наиболее привлекательны по соотношению цены и производительности.