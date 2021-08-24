Хакер взломал криптобиржу Liquid и успешно вывел $20 миллионов с помощью анонимных сервисов
Взломать криптовалюту практически невозможно. Она устроена таким образом, что получить доступ к активу можно только в том случае, если у хакера будет на счету 51% всех выпущенных монет. Поскольку для всех популярных альткоинов это нереально, то взлом считается безнадёжным. А вот криптовалютные биржи и другие проекты очень часто становятся жертвами хакеров. К примеру, долгое время на слуху была история проникновения в недра Poly Network, откуда неизвестный умудрился вывести криптовалюты на сумму больше 600 миллионов долларов. К счастью, парень не только вернул все деньги, но и помог закрыть дыры. Увы, не все хакеры являются добряками.
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Так, несколько дней назад была взломана биржа Liquid. Согласно официальным данным потери составили немалые 97 миллионов долларов. Какое-то время эксперты биржи пытались помешать хакеру воспользоваться криптовалютой, но всё происходило с переменным успехом. К примеру, через какое-то время удалось заблокировать Эфира на 17.4 миллиона долларов, ну а в целом хакер умудрился получить доступ к 69 различным токенам. Понимая, что медлить не стоит, хакер тут же приступил к конвертации десятков видов криптовалюты в Эфир, поскольку у некоторых создателей проектов есть возможность удалённой блокировка адресов.
Общая сумма конвертации составила 45 миллионов долларов. Прежде всего хакер использовал централизованные биржи, где потерпел фиаско. К примеру, были заблокированы 1 миллион долларов в TRON и 141.5 миллиона долларов в XRP, которые отследили представители бирж Binance, Huobi и Poloniex. Большую часть денег не удалось заблокировать, хотя они лежат на публичных адресах, где за ними пристально следят представители пострадавшей Liquid. К примеру, только в Биткоинах в подобном положении очутились 192 монеты на 9.5 миллиона долларов.
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Вполне возможно, что хакер понимал, что за ним будут пристально следить, а транзакции блокироваться. Засветив часть украденных активов он перешёл к децентрализованным биржам (Uniswap и SushiSwap), что позволило скрыть большую часть криптовалюты. Это и перевод через миксер ChipMixer с помощью анонимного криптокошелька Wasabi, а также использование сервиса микширования Tornado Cash. В последний раз хакер смог отмыть 20 миллионов долларов в Эфире. Стоит учитывать, что это далеко не всё, ведь хакер со временем может вывести ещё столько же денег.
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