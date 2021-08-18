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Через несколько часов стартует распродажа GeForce RTX 3070/3080 Ti в DNS по рекомендованным ценам

Реальный шанс купить игровую видеокарту перед большим подорожанием
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Дешевая RTX 3070 Ti в Ситилинке. Успей.
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Защита на видеокартах NVIDIA LHR трещит по швам. Пока майнерам не удалось сломить её полностью, а результат кажется сомнительным, ведь увеличение хешрейта далось повышением потребления энергии, что вылилось в перегрев графического чипа и риск преждевременного выхода из строя самой видеокарты. Сами майнеры уверены, что это временные трудности, в уже в одной из следующих версий разблокировки удастся всё это решить. Пока нет никаких сведений, получится ли у хакеров реализовать задуманное, но единственным реальным средством, остановить майнеров видится переход Эфира на алгоритм Ethereum 2.0. 

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Поскольку до этого счастливого момента ещё больше полугода, майнеры активно скупают любые доступные видеокарты. В нашем материале вы можете увить динамику роста цен, хотя отдельные модели подешевели. И вот когда нам казалось, что выхода из создавшегося положения нет, что геймеры уже не смогут купить себе скоростную GeForce RTX 3070 Ti за 80 000 рублей, объявились ребята из DNS. Уже сегодня они устраивают большую распродажу видеокарт серии GeForce RTX 3070 Ti. На момент написания данного материала, точные сроки указаны не были, но памятуя прошлые подобные акции, начала стоит ожидать в 9 утра. 

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Представители DNS уверяют, что часть видеокарт будет продаваться по рекомендованным ценам. Остальные дороже, а наиболее прокачанные модели с заводским разгоном получат самые большие ценники. По оценкам торговой площадки, взлом алгоритма LHR на видеокартах NVIDIA приведёт к ценовому коллапсу на рынке. Никто не знает, будет ли это очередная или последняя распродажа, ведь стоимость GeForce RTX 3070 Ti может подскочить после окончательной разблокировки. 

Кроме указанных выше моделей, в продажу поступят и видеокарты серии GeForce RTX 3080 Ti. Они предназначаются любителям экстремальных разрешений и высокопроизводительных игр на максимальных настройках графики. Сегодня такие видеокарты уже подорожали до 200 000 рублей, поэтому шанс получить одну из карточек за 130 000 может действительно оказаться последним перед затяжным пике. Сегодня мы предпочитаем не давать прогнозов, но аналитики ждут роста Эфира, ведь он с каждым днём становится всё более привлекательным. Ну а построить логическую цепочку не так трудно: дорогой Эфир приводит к росту доходности на видеокартах. Доходность приводит к росту цен на видеокарты, а это уже вредит всем участникам цепочки кроме, конечно, самих магазинов.

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