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Видеокарты NVIDIA возвращаются в российские магазины – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой 56 000 рублей

Большая часть видеокарт дорожает, но отдельные модели подешевели
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Дешевая RTX 3070 Ti в Ситилинке. Успей.
3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза
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Ещё неделю назад эксперты с оптимизмом решали, когда же нам ждать возвращения цен на видеокарты к рекомендованным значениям. Кто-то уверял, что эту случится осенью, ведь большая часть предложений в магазинах представлена серий NVIDIA LHR. Это значит, что майнерам просто нечего купить, что снизит спрос на видеокарты и приведёт к их удешевлению. Другие заявляли, что цены пойдут вниз вместе с переходом Эфира на новый алгоритм Ethereum 2.0, предполагающий отказ от традиционной модели добычи и включающий депозитирование криптовалюты с последующим получением дивидендов. Были и другие прогнозы, но все они рухнули после того, как стало известно о взломе алгоритма NVIDIA LHR. Уже вчера это привело к подорожанию видеокарт, после чего большая часть продукции исчезла из продажи. Сегодня мы выясняли, что пока рано говорить о целесообразности майнинга на частично разблокированных видеокартах, но фермерам это не докажешь. Специально для них мы предлагаем подборочку. Покупайте, копайте, ну а через пол года мы всё это увидим на Авито. 

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Прежде всего отметим возвращение серии GeForce RTX 3070 Ti в российские магазины. На данный момент в продаже доступны 4 модели, по цене 119 990 рублей. Мы рекомендуем остановится на карте производства GIGABYTE, поскольку она получила заводской разгон до 1875 МГц и эффективную систему охлаждения. Ещё неделю назад подобная модель стоила около 100 000 рублей, поэтому вам придётся доплатить всего 20 000, что для успешного майнера сущие пустяки. 

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Если вы хотите зарабатывать больше, то лучше брать GeForce RTX 3080 Ti. Ранее подобные видеокарты стоили около 140 000 рублей, ну а сегодня все 190 000. Очевидно, что переплата в 50 000 слишком много для геймера, но мелочи для майнера. Пожалуй, лучше GeForce RTX 3080 Ti производства GIGABYTE ничего не найти. Она получила жидкостное охлаждение, и высокую тактовую частоту, что позволяет разогнать её в домашних условиях на добрую сотню МГц. 

На сладкое целая россыпь видеокарт GeForce RTX 3060 Ti. Доступно более 8 моделей, но, что любопытно, на одной из них указано, что она подешевела на 56 000 рублей. Это модель производства ASUS, обладающая отличным разгонным потенциалом, но требующая нетипичный для серии блок питания на 750 Вт. 99 990 рублей – это явно больше, чем она должна стоить, но ведь мы говорим о майнерах. Для этих ребят нет ничего невозможного, ведь они в буквальном смысле купаются в деньгах. Не благодарите. 

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