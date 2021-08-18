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Когда Эфир только появлялся в свободной продаже, цена его была установлена на отметке в 30 центов. С тех пор актив подорожал в 10 000 раз, что позволило основателям криптовалюты стать миллиардерами. На самом деле около 60% всех существующих монет они присвоили себе, но сегодня говорить об этом не принято, ведь Виталик Бутерин и компания пытаются представлять своё детище как очень ценный актив с огромной перспективой. Ну а тот факт, что на самом деле все они обычные жулики, создавшие успешную пирамиду, уже давно не обсуждается.

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Касаемо перспектив, по мнению аналитиков, они просто колоссальные. Дело в том, что Эфир находится на пути глобальных изменений, результатом чего станет открытость актива и отказ от прямого майнинга. Так, недавно он перешёл на хардфорк London, который уменьшил комиссии и привёл к массовому сжиганию монет. Если точнее, то на момент написания данного материала было уничтожено более 60 000 токенов Эфира, что эквивалентно 180 миллионам долларов. Эксперты полагают, что это одна из причин, которая неминуемо приведёт к росту криптовалюты. Всё дело в том, что ранее Эфир был инфляционным, что увеличивало количество монет в обороте, препятствуя росту. Сейчас же сжигание способствует росту доверия инвесторов.

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Эксперты полагают, что окончательную точку в вопросе доходности Эфира поставит переход на протокол Ethereum 2.0. Они ожидают, что отказ от протокола Proof-of-Work и внедрение Proof-of-Stake увеличит ценность криптовалюты. Точных сроков никто не называет, но некоторые ожидают повышение стоимости Эфира до 40 000 долларов. На самом деле несмотря на всю бредовость подобных высказываний, они могут воплотиться в реальность. И дело даже не в отказе от традиционной добыче и передачи доходов в руки Китов, а в том, что Эфир по пропускной способности окажется равен популярной платёжной системе Mastercard.

Инвесторы ищут новые активы, которые позволят приумножить капитал. Успешные инвесторы ищут активы, которые позволяют сделать это за годы, ну а гениальные не только рассчитывают на более быстрый рост, но и увеличение прибыли в десятки раз. Отдельные аналитики уверяют, что Эфир сделает в мире криптовалют то же, что интернет с компьютерами. Ну а пока мы с нетерпением ждём последствий, которые принесёт Ethereum 2.0, майнеры скупают видеокарты. Видимо, они просто не знают о том, что их ждёт, надеясь на доброту Виталика Бутерина. Вот только никакой добротой тут и не пахнет, ведь на кону большие деньги. И это уже не десятки, а сотни миллиардов долларов.