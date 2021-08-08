Видеокарты на Авито подорожали после роста цен на Эфир – GeForce GTX 1080 Ti + 15 000 р за неделю
Иногда в продажу поступают видеокарты, которые опережают своё время. Дело в том, что разница в производительности между поколениями Maxwell и Pascal достигала 80 и более процентов, а флагманская GeForce GTX 1080 Ti и вовсе оказалась в 2 раза быстрее GeForce GTX 980 Ti. На момент выхода данная видеокарта просто не могла стать популярной, поскольку её появление совпало с бумом майнинга, но уже после любители высоких разрешений смогли купить её по вполне вменяемой стоимости. Нужно понимать, что многие майнеры никогда не отключали свои фермы. Они копали Эфир, надеясь на лучшее. Так прошёл весь 2018 год, за ним 2019 и только в конце 2020 стало ясно, что стратегия оказалась удачной.
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Как бы ни была мощна GeForce GTX 1080 Ti, но рано или поздно нужно обновлять парк видеокарт. Это актуально как для фермерского хозяйства, так и для геймеров, которые могут себе позволить тратить сотни тысяч рублей на развлечения. При этом делать это не раз в 10 лет, а как минимум раз в несколько лет. Выход видеокарт GeForce RTX 3000-й серии не стал откровением, но два поколения сделали своё дело, а значит старушка GeForce GTX 1080 Ti просто не способна тягаться с новенькой GeForce RTX 3080 Ti. Точно также и на фермах, новая GeForce RTX 3080 даёт гораздо больше отдачи, а значит самое время купить что-то помощнее.
Несколько недель назад мы констатировали, что нестабильное положение Эфира привело к тому, что многие владельцы GeForce GTX 1080 Ti массово от неё избавляются на Авито. Это привело к тому, что цены на карту упали до 35 000 рублей. Несколько дней назад криптовалюты снова начали дорожать. Цены в магазинах пока не выросли, но вторичный рынок уже отреагировал на перепады курса Эфира. Сегодня утром монетка доходила до 3200 долларов, что уже привело к масштабным колебаниям на Авито.
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Как видите, ни о каких 35 тысячах нет и речи, а стоимость самой недорогой стартует с 45 000 рублей, но такое предложение только одно, а все остальные начинаются с 50 000 рублей, доходя до 60 000 и выше. Неясно, чем руководствуются ребята с Авито, но каждый из них подстраивает цены под всех остальных, а все они корректируют позиции в соответствие с рыночной конъюнктурой. Очевидно, если Эфир будет дорожать, за ним следом пойдут и видеокарты. Возможно, уже через неделю мы увидим резкий рост цен в магазинах. Будем надеяться, что Эфир упадёт, иначе не видать нам дешёвых видеокарт.
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