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Биткоин продолжает дорожать – криптовалюта выросла на $7000 за 3 дня

Что происходит с криптовалютой сегодня?
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Обычно подорожание криптовалют связывают с несколькими факторами. Это может быть деятельность Китов, расшатывающих позиции на рынке. Они скупают тысячи монет на миллиарды долларов в тот момент, когда токен находится в нижней точке, а после подталкивают актив вверх, что позволяет продать ранее купленные монеты по завышенной цене. Эта стратегия стара как мир и используется со времён, когда каменщики продавали фараонам кирпичи для пирамид. Не стоит забывать о массовом факторе, когда под действием каких-то новостей сотни тысяч держателей криптовалюты начинают её продавать или покупать. Здесь всё дело в самих новостях, но это уже компетенция Китов. Существует так называемые непреодолимые факторы. Это могут быть законодательные акты в той или иной стране, преследование криптовалютных компаний и многое другое, что дестабилизирует ситуацию на рынке. Ну и в качестве вишенки на торте восседает Илон Маск. Основатель Tesla может парой невнятных слов сделать больше, чем глава компартии Китая. 

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И вот здесь возникает простой вопрос: с чем связано подорожание Биткоина за последние три дня? Если обратить внимание на цену за последние дни, то можно отметить, что ещё 5 августа цифровое золото стоило 38 000 долларов, тогда как на момент написания данного материала поднялось до 45 000. Одновременно с этим заметен активный рост Эфира. 4 августа данная криптовалюта стоила 2500 долларов, ну а в настоящее время торгуется в районе 3200 долларов, что на 700 вечнозелёных дороже. С чем может быть связан подобный оптимизм? Давайте разбираться.

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В Турции вводятся дополнительные меры по контролю за криптовалютами. Всё идёт к тому, что контролирующие органы включат китайский сценарий, что грозит не только выдворением из страны всех бирж, но и запретом майнинга. Пока об этом не говорят, ну а в ближайших планах ужесточение налогового бремени и контроль за финансовыми потоками. Обычно, подобные новости приводили к затяжным падениям Биткоина. На этот раз что-то пошло не так. В США пока всё относительно стабильно. К примеру, появляется всё больше людей у власти, открыто заявляющих о поддержке цифровых денег. Вот только личная позиция чиновников не согласуется с действиями Минфина страны. Там готовится довольно суровая стратегия, частью которой будет полный контроль над биржами. Ожидается, что их принудят отравлять в соответствующие органы всю информацию о держателях криптовалют. Мало того, налоговый кодекс также будет пересмотрен не в лучшую для фермеров сторону. 

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Всё совсем плохо с самой крупной криптобиржей на планете. Binance штормит. Руководство меняется, всё больше стран заявляют о новых правилах ведения деятельности подобных структур, что всегда вызывало опасения инвесторов. Возможно, они знают больше, чем мы, но пока всё вышеперечисленное не оказало никакого влияния на цену Биткоина. 

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