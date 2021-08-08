Биткоин продолжает дорожать – криптовалюта выросла на $7000 за 3 дня
Обычно подорожание криптовалют связывают с несколькими факторами. Это может быть деятельность Китов, расшатывающих позиции на рынке. Они скупают тысячи монет на миллиарды долларов в тот момент, когда токен находится в нижней точке, а после подталкивают актив вверх, что позволяет продать ранее купленные монеты по завышенной цене. Эта стратегия стара как мир и используется со времён, когда каменщики продавали фараонам кирпичи для пирамид. Не стоит забывать о массовом факторе, когда под действием каких-то новостей сотни тысяч держателей криптовалюты начинают её продавать или покупать. Здесь всё дело в самих новостях, но это уже компетенция Китов. Существует так называемые непреодолимые факторы. Это могут быть законодательные акты в той или иной стране, преследование криптовалютных компаний и многое другое, что дестабилизирует ситуацию на рынке. Ну и в качестве вишенки на торте восседает Илон Маск. Основатель Tesla может парой невнятных слов сделать больше, чем глава компартии Китая.
реклама
И вот здесь возникает простой вопрос: с чем связано подорожание Биткоина за последние три дня? Если обратить внимание на цену за последние дни, то можно отметить, что ещё 5 августа цифровое золото стоило 38 000 долларов, тогда как на момент написания данного материала поднялось до 45 000. Одновременно с этим заметен активный рост Эфира. 4 августа данная криптовалюта стоила 2500 долларов, ну а в настоящее время торгуется в районе 3200 долларов, что на 700 вечнозелёных дороже. С чем может быть связан подобный оптимизм? Давайте разбираться.
В Турции вводятся дополнительные меры по контролю за криптовалютами. Всё идёт к тому, что контролирующие органы включат китайский сценарий, что грозит не только выдворением из страны всех бирж, но и запретом майнинга. Пока об этом не говорят, ну а в ближайших планах ужесточение налогового бремени и контроль за финансовыми потоками. Обычно, подобные новости приводили к затяжным падениям Биткоина. На этот раз что-то пошло не так. В США пока всё относительно стабильно. К примеру, появляется всё больше людей у власти, открыто заявляющих о поддержке цифровых денег. Вот только личная позиция чиновников не согласуется с действиями Минфина страны. Там готовится довольно суровая стратегия, частью которой будет полный контроль над биржами. Ожидается, что их принудят отравлять в соответствующие органы всю информацию о держателях криптовалют. Мало того, налоговый кодекс также будет пересмотрен не в лучшую для фермеров сторону.
реклама
Всё совсем плохо с самой крупной криптобиржей на планете. Binance штормит. Руководство меняется, всё больше стран заявляют о новых правилах ведения деятельности подобных структур, что всегда вызывало опасения инвесторов. Возможно, они знают больше, чем мы, но пока всё вышеперечисленное не оказало никакого влияния на цену Биткоина.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила