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В середине прошлой недели Биткоин неожиданно начал дорожать. Цена первой криптовалюты преодолела планку 35 000 долларов, а после и 39 тысяч. В эти выходные мы стали свидетелями нескольких рекордов, когда Биткоин поднимался выше 42 000 долларов. Что любопытно, никаких фундаментальных предпосылок к росту не было. Аналитики по привычке указывали в сторону Илона Маска, который на этот раз вообще ничего не делал. Вполне возможно, что основатель Tesla и сам удивлён своим участием в проекте обогащения Китов. Обычно он тратит много усилий на возвращение своего любимого Догикоина, а тут всё как-то случилось само собой.

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Уже вчера стало ясно, что долго на такой отметке Биткоин не задержится. В ночь на 2 августа он опустился до 40 000 долларов, хотя аналитики всё ещё верили в его способность подняться до 65 000 долларов к концу текущего года. Что же, сегодня криптовалюта снова просела, а если сравнивать с данными за 1 августа (воскресенье), то Биткоин умудрился потерять 4000 долларов всего за 2 дня. Неясно, как будут развиваться события дальше, но пока аналитики предпочитают ждать, поскольку решать судьбу криптовалюты традиционно будет решать крупная рыба.

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А вот относительно Эфира есть все предпосылки начать переживать. Так, после роста токен снова перешёл к снижению, а уже завтра ожидается хардфорк London. Есть мнение, что он ударит по доходам майнеров, что приведёт к резкому падению прибыльности ферм. На этот счёт позиции экспертов расходятся, поскольку некоторые уверены в скором подорожании Эфира. Якобы, цепочку могут запустить держатели криптокошельков с большим количеством монет. Так, они будут активнее размещать криптовалюту в стейкинг, что повысит популярность подобного протокола и приведёт к более мягкому переходу на Ethereum 2.0.

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Кстати, рекомендуем вам ознакомиться с информацией подкаста на РБК. Там много любопытной информации. Порой, она носит противоречивый характер, но всё объясняется высокой волатильностью Биткоина. Аналитики видят сразу несколько направлений, каждое из которых может завершиться как ростом, так и падением. К примеру, резкое снижение котировок может случиться, если Биткоин упадёт ниже 30 000 долларов. Ну а в случае преодоления планки в 48 000 долларов «быки» могут взять верх над «медведями», что станет началом возвращения криптовалюты к майским показателям.