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Биткоин подешевел на 2000 долларов, но аналитики РБК верят в его рост до $65 000 к концу 2021 года

Что же случится с криптовалютой дальше?
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Уже много лет криптовалюты не уходят из основных новостных веток. Что любопытно, всему виной не популярность, а постоянные перепады курса. Какое-то время Биткоин находится в стабильном положении, в это время аналитики спокойно рассуждают об его будущем, предрекая рост или падение (иногда оба варианта одновременно). После этого происходит какое-то незначительное событие (например, Илон Маск расскажет о планах купить собаку), что приводит к резкой коррекции, когда криптовалюта либо возвращает утраченные позиции, либо падает. К счастью, всегда находится аналитик, который за несколько дней до этого предсказывал подобное развитие событий. Причину можно подогнать под следствие, а значит всё в полном порядке.

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Ещё вчера Биткоин торговался на отметке близкой к 42 000 долларам. Сегодня по непонятным, но вполне закономерным причинам, Биткоин резко упал в цене и на момент написания материала торгуется ниже 40 000 долларов. Называть такой курс низким нельзя, ведь ещё недавно токен балансировал на отметке 32 000, а значит и майнеры и держатели цифровых денег в большом выигрыше. Поскольку курс постоянно меняется, нас с вами интересует текущая позиция, поэтому давайте изучим, какое будущее прочат Биткоину сегодня аналитики, высказывающие своё мнение на РБК.

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По словам Михаила Кархалева – финансового аналитика криптобиржи Currency.com, Биткоин ждёт самый настоящий ренессанс. Цифровые деньги будут дорожать, плавно наращивая вес и к концу 2021 года снова смогут добраться до позиций мая, перевалив за 65 000 долларов. Эксперт уверяет, что его мнение никак не соотносится с позицией биржи, которую он представляет, но тем интереснее почитать, что же писал Михаил ранее. Так, в мае он полагал, что к концу текущего года Биткоин подорожает до 80-85 тысяч долларов, но после сменил мнение, ведь долгое время было неясно, сможет ли криптовалюта вообще подняться до 40 000. Одновременно с этим Михаил не забывает и об обратной тенденции.

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Так, если вдруг Биткоин начнёт дешеветь, то ниже 10 000 он не опуститься. Мало того, подобный сценарий предполагает, что криптовалюта тут же вернётся на позиции до 25 000 долларов. В этот момент сам Михаил предлагает нам как следует закупиться Биткоинами, ведь цифровые деньги в любом случае будут дорожать, а значит можно неплохо приумножить свой капитал.

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terenty79
09:53
Вот упадет биток, и всем этим говномайнером, только что бы не работать, придется вот этим заниматься.
Биткоин подешевел на 2000 долларов, но аналитики РБК верят в его рост до $65 000 к концу 2021 года
Георгий Жуков
09:50
Это прямая поддержка бакса :)
Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
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