Биткоин подорожал до 39 000 долларов, но аналитики не готовы назвать причины происходящего
Несколько дней назад мы изучали мнение некоторых аналитиков относительно будущего Биткоина. Стоит отметить, что в последнее время эти ребята не так охотно дают прогнозы, поскольку, несмотря на все ожидания и заявления, первая криптовалюта упрямо стояла на месте и не хотела двигаться ни в одну сторону. Подобное положение приводит к снижению интереса к активу. Не стоит сбрасывать со счетов, что лето – это традиционно снижение финансовой активности, поскольку туристы и любители жарких стран бросают свои пыльные офисы, отправляясь за острыми ощущениями или просто полежать на раскалённом песке.
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Вчера стоимость Биткоина превысила 34 000 долларов, но рынок отреагировал на это спокойно, а вот за прошедшую ночь всё перевернулось с ног на голову. На момент написания данного материала Биткоин торгуется на отметке 39 000 долларов. Но даже не это странно. Удивительно, но на специализированных ресурсах, которые занимаются написание тематических материалов на тему криптовалют, вообще нет никаких данных о том, почему Биткоин резко вырос, и чего нам ждать дальше.
На Reuters появилась скромная статья о влиянии на курс Биткоина Илона Маска. Якобы, его высказывания на форуме The B Word и привели к подобным результатам. Вот только эта конференция проходила 21 июля, а сегодня уже 26 число. Отдельно упоминается главу Twitter, который в тот же день уверял, что Биткоин будет тесно интегрирован в социальную сеть в будущем. Также указываются утечки, согласно которым Amazon к концу текущего года перейдёт на приём Биткоинов в качестве оплат за товары и услуги.
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На этом причины заканчиваются, а аналитики уверяют, что этого достаточно для смены медвежьего курса на бычий. Кстати, вслед за Биткоином устремились и другие криптовалюты. Большая часть демонстрирует стабильный рост до 10%, а некоторые и вовсе подпрыгнули выше 15%. Поскольку аналитики пока не готовы к прогнозам, мы предлагаем послушать наших читателей. Многие из них часто спорят с экспертами. Будет любопытно сравнить их заявления с тем, что будет с рынком к концу текущей недели. Нам ждать возвращения Биткоина к отметке ниже 30 000 долларов, или он устремится выше 40 000, потянув за собой весь рынок?
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