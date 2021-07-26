Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Биткоин подорожал до 39 000 долларов, но аналитики не готовы назвать причины происходящего

Что вообще происходит с Биткоином?
[ ] для раздела Блоги
11
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько дней назад мы изучали мнение некоторых аналитиков относительно будущего Биткоина. Стоит отметить, что в последнее время эти ребята не так охотно дают прогнозы, поскольку, несмотря на все ожидания и заявления, первая криптовалюта упрямо стояла на месте и не хотела двигаться ни в одну сторону. Подобное положение приводит к снижению интереса к активу. Не стоит сбрасывать со счетов, что лето – это традиционно снижение финансовой активности, поскольку туристы и любители жарких стран бросают свои пыльные офисы, отправляясь за острыми ощущениями или просто полежать на раскалённом песке.

реклама

Вчера стоимость Биткоина превысила 34 000 долларов, но рынок отреагировал на это спокойно, а вот за прошедшую ночь всё перевернулось с ног на голову. На момент написания данного материала Биткоин торгуется на отметке 39 000 долларов. Но даже не это странно. Удивительно, но на специализированных ресурсах, которые занимаются написание тематических материалов на тему криптовалют, вообще нет никаких данных о том, почему Биткоин резко вырос, и чего нам ждать дальше.

анонсы и реклама
MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде
RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

На Reuters появилась скромная статья о влиянии на курс Биткоина Илона Маска. Якобы, его высказывания на форуме The B Word и привели к подобным результатам. Вот только эта конференция проходила 21 июля, а сегодня уже 26 число. Отдельно упоминается главу Twitter, который в тот же день уверял, что Биткоин будет тесно интегрирован в социальную сеть в будущем. Также указываются утечки, согласно которым Amazon к концу текущего года перейдёт на приём Биткоинов в качестве оплат за товары и услуги.

реклама

На этом причины заканчиваются, а аналитики уверяют, что этого достаточно для смены медвежьего курса на бычий. Кстати, вслед за Биткоином устремились и другие криптовалюты. Большая часть демонстрирует стабильный рост до 10%, а некоторые и вовсе подпрыгнули выше 15%. Поскольку аналитики пока не готовы к прогнозам, мы предлагаем послушать наших читателей. Многие из них часто спорят с экспертами. Будет любопытно сравнить их заявления с тем, что будет с рынком к концу текущей недели. Нам ждать возвращения Биткоина к отметке ниже 30 000 долларов, или он устремится выше 40 000, потянув за собой весь рынок?

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
4
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
44
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
35
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
37
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
7
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
56
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
29
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
66
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
47

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 66
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 47
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 37
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 44
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наиболее полный список из 78 смартфонов Xiaomi, которые в 2021 году получат прошивку MIUI 12.5
13
Уже через 4 месяца доходность майнинга на видеокартах может снизиться на 50%
23
Перекупщики на Авито скинули цены GeForce RTX 3060 Ti до 60 000, а видеокарты продолжают дешеветь
24
Снижение цен на RTX 3070 Ti у перекупщиков на Авито остановилось, а лучшие предложения уже выкуплены
23
Подорожание Эфира привело к росту доходов майнеров – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 8.5 месяцев
40
11-летний геймер обнаружил простой способ купить GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене на Newegg
30
Илон Маск установил в спутниковую тарелку Starlink за $499 бюджетный 4-ядерный процессор Cortex A53
40
AMD FidelityFX Super Resolution по-разному работает на видеокартах различных поколений
21
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
46
Цена Radeon RX 6600 XT может оказаться в 2 раза выше рекомендованной для GeForce RTX 3060
46
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000 до $39750
49
Рэпер Снуп Догг почти неделю вёл стрим на Twitch без звука
10
Илон Маск считает атомные электростанции безопасным источником электроэнергии
28
В ремейк Dead Space включат вырезанный из оригинала контент
7
Новый вирус MosaicLoader заражает компьютер майнером и содержится во многих пиратских файлах
4
GTX 1070 против Radeon RX 580 8GB - на что способны ветераны в 2021 году по игровым тестам techspot
36
LG планирует начать производство игровых мониторов с кадровой частотой 480 Гц
107
Дизайн GeForce RTX 40 утвержден и предназначен для 5-нм техпроцесса TSMC — данные инсайдеров
28
GeForce 1080 Ti с Авито за 30 000 vs новая GeForce 3070 Ti за 90 000 – что лучше взять по мнению TG
37
Стали известны рекомендованные цены на новые видеокарты AMD RX 6600 XT и RX 6600
49

Популярные статьи

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
44
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
40
Обзор и тестирование Palit GTX 750 Ti StormX OC с подвохом и Asus HD 7870 Direct CU II TOP
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
4

Сейчас обсуждают

nonses84
11:30
Конечно он будет обещать, у него работа такая, верить в фантазию очередную. Руководству Интел можно уже в депутаты идти.
Глава Intel убеждён, что компания вернёт себе технологическое лидерство к 2024 году
Mechanical Man
11:28
Не, уважение конечно за упорство и креативность. Но это уже граничит с магией какой-то.
Игрок Minecraft на протяжение семи лет переносил реальные города в свой мир
Renegade1979
11:27
Так потому что он дебил, как раз по природе от нормальных людей могут рождаться такие гейi, цыгане и даже евреи, о ужз! И притом это не личный выбор, чел таким уродился )) вот был такой Дейв Гей-дер, ...
Epic Games сняла блокировку с популярного создателя карт в Fortnite
Chimbal
11:26
"Что за рассинхрон сознания?" - просто научитесь читать предложения полностью не вырывая из контекста части текста, и весь "рассинхрон" в вашем сознании вероятно исчезнет, но это не точно :) "Далее:К...
Обзор и тестирование Palit GTX 750 Ti StormX OC с подвохом и Asus HD 7870 Direct CU II TOP
Airotciv
11:26
У него что биток резко стал на зеленой энергии?) Причина отказа же была типо он грязной ЭЭ добывается.
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
Евген Матвиец
11:26
Охренеть! Статья про перекупов на Авито!!! Оверы(не говорю про авторов-они явное дно) скатываются на дно.неужели у нас народ на столько тупой что не может сравнить цены в магазинах и у барыг-перекупо...
Перекупщики на Авито скинули цены GeForce RTX 3060 Ti до 60 000, а видеокарты продолжают дешеветь
Vasyan
11:24
Чтобы искусственно растягивать часы геймплея
В следующем обновлении в Assassin’s Creed Valhalla появятся настройки уровней противников
Don-Pedro
11:23
Ставки останутся без изменений + в октябре всех накроет неминуемый локдаун. И да, фьючерсы на толкание быков перешли. Ждунам - бегите быстро и хватайте карты, пока боковик по дну пошел.
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
Мавлет Компотов
11:21
Видимо ещё есть, раз рекламу дают
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
Героям Слава
11:19
Ххаха какой же ты амудятел.2600К вышел раньше и унизил кукурузу.Убогий фанатик амд везде защищает любимку по итогу лox с fx
Глава Intel убеждён, что компания вернёт себе технологическое лидерство к 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем