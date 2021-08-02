Августовский хардфорк Эфира London негативно скажется на доходах майнеров
Долгое время Биткоин оставался самой выгодной криптовалютой. Речь идёт о майнинге, который приносил фермерам гораздо больше реальных денег, чем добыча любых других альткоинов. В июне сеть Биткоина пережила масштабные потрясения, связанные с отключением большинства крупных и средних ферм в Китае. Кроме того, в последние месяцы первая криптовалюта постоянно балансировала на отметке 32 000 долларов, что не внушало оптимизма относительно светлого будущего цифровых денег. На этом фоне голову подняли майнеры, занимающиеся добычей Эфира. В какой-то момент всё изменилось с точностью до наоборот, и сегодня уже фармить выгодно не Биткоин, а Эфир.
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Сообщается, что в июле Эфир принёс шахтёрам 1.03 миллиарда долларов, в то время как Биткоин всего 971.8 миллиона долларов. Если вам кажется, что уже скоро Эфир вытеснит Биткоин, то не спешите делать столь поспешные выводы. Дело в том, что немалая часть доходов копателей Эфира завязана на так называемом газе (комиссии). Впереди хардфорк London, от которого ждут как стабильности, так и начала конца майнинга. Для понимания ситуации: в мае фермеры, копающие Эфир, заработали 2.35 миллиарда долларов. В первую очередь это связано с огромными комиссиями, когда за одну сделку просили больше сотни долларов. 4 августа в блоке за номером 2965000 произойдут ключевые изменения, которые приведут к любопытным последствиям.
Проще говоря: комиссии станут управляться системой, а не самими пользователями. Так, если предложений на рынке будет много, то комиссии будут неминуемо падать, а вот при снижении активности – повышаться. Эксперты полагают, что это приведёт к повышению популярности стейкинга, когда ещё больше людей захотят заблокировать свои монетки в надежде получать за их размещение пассивный доход. Неясно, чем продиктовано такое мнение, но Виталик Бутерин пока не готов назвать даже приблизительных сроков, когда вкладчики начнут получать проценты по депозитам. А о возвращении вкладов и речь не идёт.
Аналитики полагают, что подобные изменения в первую очередь ударят по майнерам, которые определённо станут меньше зарабатывать. С высокой долей вероятности, курс Эфира также снизится, а в плюсе останутся трейдеры, которые совершают сотни транзакций. Теперь у этих ребят определённо станет больше денег. Кстати, вы ведь не забыли, что впереди заложена «Бомба сложности»? Если с майнерами не справится хардфорк London, а разрыв бомбы лишь немного потрепает стойких шахтёров, то уж переход на Ethereum 2.0 точно доведёт бедолаг до разорения.
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