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Появление видеокарт NVIDIA с блокировкой майнинга в магазинах РФ уже привело к ощутимому падению цен. Мало того, подобные решения плавно вытесняют обычные графические чипы, что может вызвать дефицит видеокарт, способных работать в шахте. Неясно, чем всё закончится, но пока у майнеров нет повода для радости, ведь серия LHR дешевеет, в то время как обычные модели стоят также дорого, как и несколько недель назад. Вообще неплохие возможности открываются перед теми, кто здесь и сейчас планирует увеличить мощность своего компьютера за счёт современной карты. Сегодня мы изучим несколько вариантов на любой кошелёк. Хотя, были времена, когда цены на подобные решения были в 2 раза ниже.

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Дешевле всего GeForce GTX 1650. Рабочая лошадка за 26 тысяч рублей не способна тянуть все игры на высоких настройках графики даже в разрешении 1080р. Это своеобразный компромисс между ценой и производительностью. Данная модель подойдёт тем, кто предпочитает онлайн-игры. Здесь она способна раскрыть свой потенциал на полную, ну а 4 Гб видеопамяти будет достаточно для сотни fps в современных шутерах.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде 3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Доплатив 13 000 рублей, можно претендовать на GeForce GTX 1660. 6 Гб видеопамяти и более мощный графический чип отлично подойдут для современных блокбастеров, хотя на несколько лет такой видеокарты не хватит. Времена GeForce GTX 1660 прошли ещё два года назад, а значит за 39 000 рублей вам просто удастся пересидеть кризис. Если вы считаете, что это целесообразно, то дешевле, чем просит за свои продукты Palit, ничего не найти.

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Ещё 10 000 рублей, и у вас на руках вся мощь трассировки лучей начального уровня. GeForce RTX 2060 даже близко не стоит 50 000, вот только ещё месяц назад за неё просили 80 000 и больше. Данная модель отлично справляется с играми в 1080р. Скорее всего, её хватит на пару лет, что позволит запускать все игры на максимальных графических настройках. И это отличные новости, ведь пока дешевле 50 000 ничего подобного нет.

GeForce RTX 3060 предлагает совершенно иной уровень производительности и 12 Гб скоростной памяти. Если бы не майнеры и не полупроводниковый кризис, то данная карта могла бы занять место GeForce GTX 1060 в списке популярности геймеров всех стран и народов. Возможно, после перехода Эфира на алгоритм Proof-of-Stake, она вернётся к рекомендованным ценам, но пока вам придётся выложить за неё 59 000 рублей. Кстати, за последний месяц данная модель подешевела на 40 000 рублей. Данные предоставлены ЯндексМаркетом.

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